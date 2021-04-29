〈焦點股〉聯發科領軍IC設計股突圍 力旺、智原、譜瑞齊奔漲停

手機晶片大廠聯發科法說會釋出正面訊號，今 (29) 日股價上演慶祝行情，跳空漲停鎖在 1185 元，力旺、智原、譜瑞 - KY、揚智等多檔 IC 設計族群同步獲得買盤青睞，均攻上漲停價，買氣暢旺。

聯發科法說報喜，首季財報三率三升，每股純益達 16.24 元，超出外資預期，今年營收年增幅至少 40%，同時上調全年毛利率目標至 44-46%，等同於今年營收至少 140 億美元起跳，且隨著獲利能力提升，外資估，今年將海賺 6 個股本。聯發科今天直接以漲停價 1185 元開出，市值達 1.88 兆元，再締新猷，穩坐台股第二大權值股。

IC 設計股各擁題材輪動明顯，先前強勢的 MCU 個股普遍回檔，資金轉進 ASIC、矽智財廠，其中，力旺成功躋身千金股行列，攻上漲停 1030 元，創歷史新高，台股也首度出現十千金的榮景。

智原首季營收及本業獲利均寫下 6 年來單季新高，每股純益 0.68 元，也是 4 年來單季最高，在 NRE 和 IP 業績持續成長下，公司正向看待上半年營收表現。智原獲得資金追捧，連續 2 天亮燈漲停，達 74.5 元，創逾 2 年半新高。

譜瑞 - KY 受惠驅動晶片價格連番漲，加上新品開始出貨，第一季毛利率大幅優化、達 45.05%，除了超出財測高標，也寫下近 8 年新高，每股純益 13.13 元，改寫歷史次高，為滿足客戶需求，譜瑞將與國內晶圓代工大廠簽訂產能協議。譜瑞獲美系、亞系外資調升目標價至 1700 元，激勵股價直奔漲停，達 1385 元。