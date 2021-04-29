台鐵改革 王國材：目標3年內完成國營公司化

台鐵提出「安全、安定、轉型」三大改革方針，未來新建工程將由鐵道局辦理，台鐵局則專注提升軌道運輸及養護維修，目標在 3 年內完成國營公司化，行政院長蘇貞昌期待能加速，裁示秘書長李孟諺負責安全面督導協調、轉型面由政委龔明鑫負責，未來法制化問題蘇揆親自督導。

台鐵太魯閣號事故釀成嚴重死傷，行政院今 (29) 日上午舉行院會，由交通部報告「台灣鐵路管理局改革方向」，部長王國材表示，將朝國營公司的方向規劃，過去已有中華郵政、桃機公司及港務公司的組改經驗，個人希望在 3 年內可以完成國營公司化。

王國材指出，台鐵目前負債約 2000 億元，其中 676 億元是舊制退撫金，剩下 1400 億元左右是借款，希望透過台鐵自身努力，包括營收、服務、資產活化等部分來處理。同時強調，相關員工福利、待遇不會減少。

台鐵提出六大改革措施，局長杜微指出，首先是 204 標臨軌工程全面停工檢視，截至 28 日，工程會、勞動部及鐵道局完成 204 件臨軌工程訪查，共計 15 件 34 項缺失；已完成缺失改善 11 件 27 項由鐵道局辦理改善複查。其餘標案鐵道局於 5 月 15 日前全面完成複查完畢，安全無虞後才能復工。

其次，台鐵新建工程原則由鐵道局辦理，包括邊坡、橋梁、隧道、車站等，台鐵局則專注提升軌道運輸及養護維修。第三，5 月 1 日起成立北中南東協調中心，指派資深主管於各區協調工電聯檢、運機聯運、斷電施工、夜間維修等多單位協調議題。

第四，全面檢視及施作邊坡防護，並擴大建置異物入侵監視告警系統。第五，強化工地安全管理責任，將督導課責並加重廠商罰則。第六，新城際列車優先投入宜花東服務，第 1 列預計 6 月底到港，經性能測試及試運轉，最快 10 月投入營運，今年底計 3 列可投入，每列次將提供 538 座位。

蘇貞昌表示，確保安全後就要啟動轉型，未來台鐵將朝企業化轉型，希望藉由企業化讓用人活、營業活、財務活，若有營業利潤可以分享員工，福利保障將會越好，一定能保障員工權利，也希望員工能配合台鐵改革。