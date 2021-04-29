〈央行理監事會揭密〉看當前房市過熱 房價有飛漲風險

央行今 (29) 日公布 3 月 18 日第 20 屆理事會第 5 次理監事聯席會議議事錄摘要，全體理事均贊同調整選擇性信用管制措施，數位理事也對此表達看法，提及當前房市過熱、房價有飛漲的風險。

有位理事指出，當前房價有飛漲的風險，因此，須適度採行選擇性信用管制措施，以避免過多資源流向不動產市場。

另位理事提到，考量高價住宅常帶動周邊房價上漲，且 80% 的自然人僅持有 1 戶住宅，超過 4 戶以上的比率甚低，加上高價住宅持有 4 戶以上者鮮少用於自住，因此，自然人購置高價住宅貸款第 4 戶以上最高貸款成數，宜比照公司法人採取較低貸款成數限制，此應有助於抑制購屋意願，惟將影響金融業的放款。

另位理事則指出，公司法人非依靠房地產交易營運，且持有高價住宅 4 戶以上實屬過多，宜對兩者採取較低貸款成數限制。

還有位理事提及，針對自然人第 4 戶以上高價住宅貸款採取較低成數限制，才能顯現差異性，方符合國際組織金融穩定委員會 (FSB)「穩健住宅抵押貸款實務作業準則」，對高價住宅貸款採較嚴格貸款條件建議。

有理事認為，當前房市過熱，部分貸款項目最高成數可採取較嚴格限制，惟若廠商欲建廠，進行實質投資，則相關融資條件應予以放寛，因此，宜有工業區閒置土地抵押貸款相關規範但書。

理監事：若貸款項目最高成數一次調幅過大 恐增金融機構放款風險

不過，有位理事表示，央行調整選擇性信用管制措施，宜採漸進式調整成數的作法，保留一些政策空間，以利未來視房地產市場發展的情況再行調整，若貸款項目最高成數一次調整幅度過大，恐對社會大眾形成很大衝擊。

有位監事認為，若貸款項目最高成數一次調整幅度過大，反而增加金融機構現有放款的風險，房市需求恐將減少，連帶造成房價下跌，尤其是高價住宅。

另位理事說明，當金融機構不動產授信成數過高時，若房價反轉，房貸金額高於房屋市價時，金融機構授信風險將浮現，惟若貸款成數低，風險自然就會降低。

數位理事表達，基於不動產放款對金融穩定的影響重大，建議央行於選擇性信用管制政策調整一段期間後，評估效果。