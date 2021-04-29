〈友達法說〉超額下單狀況仍可控 重申雙軸轉型、穩定獲利目標

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (29) 日召開法說，法人關注，全球面板景氣、供應鏈超額下單狀況，對此，董事長彭双浪表示，目前客戶平均有 10-30% 供給缺口，確實有超額下單疑慮，不過仍在可控範圍，也認為產業已出現結構性改變，未來面板產業循環不會像過去劇烈起伏，重申雙軸轉型、穩定獲利目標。

彭双浪表示，面板供不應求狀況延續，從需求面觀察，疫情推動各國政府加速數位轉型，加上宅經濟延續，讓需求維持高檔，終端庫存也仍處於健康偏低狀態，認為目前超額下單狀況仍在可控範圍。

彭双浪進一步指出，短期原物料緊缺是最大問題，不只驅動 IC、玻璃基板、PCB 外，相關包材、運費上漲也使部分產能無效，影響整體供給，認為縱使有新產能開出、同業延後關廠效應，相關產能仍受限缺料無法有效開出。

整體面板產業也出現結構性改變，彭双浪分析，中國過去 10 年傾國家之力投注資源在面板產業，但隨著中國面板廠已拿下全球 60% 市占、進口替代完成、半導體發展趨勢下，將減緩相關投資補助，有助產業競爭恢復正常，新產能開出也將著重投資回報率，認為未來幾年面板產業循環將不會出現劇烈起伏。

彭双浪重申，友達近年持續朝雙軸轉型策略發展，經過過去三年布局後逐步有成果，將持續以 LCD 為核心，結合 AIoT 鎖定智慧零售、智慧醫療、智慧交通、智慧育樂、智慧製造等五大場域經濟應用布局，認為友達將更有能力，維持營運穩定獲利。