通膨、疫苗、加稅是大變數？ 股市偏多 債市難有表現

撰文: 張國蓮

股市和債市於今（2021）年 2～3 月出現較明顯修正，那斯達克指數與費城半導體指數一度下跌 10%，引爆憂慮市場將走空、是否該拋棄漲多科技股的聲音，即使 4 月以來標普 500 股價指數、台股、歐股紛紛創下新高，但市場大漲大跌交替著，還是讓投資人擔心，並想要釐清股、債市的投資前景。

專家指通膨為短期現象

股市看漲 債市偏弱

近期的調查顯示，多數經理人認為高於預期的通貨膨脹（以下稱通膨）、債市恐慌、疫苗施打情況、美股泡沫、美國加稅政策等，是今年市場將面對的最大風險，野村投信投資長周文森更以「攀爬擔憂之牆（Climbing the wall of worries）」來形容市場的氣氛。

既然這些風險會讓股債市的波動更劇烈，想要降低擔憂並順利度過，投資人須對這些風險有一定了解。首先，高於預期的通膨與股債市恐慌，主要來自下列 3 因素：①銅、鋼鐵、鎳、石油的價格 1 年來大幅上漲，甚至創下新高；②半導體供給因需求增加、地緣政治風險而大幅緊縮，導致消費者購買成本增加，部分更因缺貨而停止生產；③貨櫃箱短缺造成運輸價格上漲。由於通膨高於原先預期，造成 3 月初美國 10 年期公債殖利率快速彈升，股債市顯著修正。

通膨是否僅為虛驚一場，是現在市場爭論的重點，例如周文森與 PGIM Jennison 全球股票機會基金經理 Tom F. Davis 等均認為，本次通膨是由生產、運送流程、供需不均造成的短期現象；但也有悲觀者認為，通膨將是長期現象，可能於未來轉為全面價格上漲，尤其各國政府的經濟振興計劃更為通膨添加柴火。

聯準會等各國央行若無法接受持續高於預期的通膨所帶來的風險，勢將改變寬鬆貨幣政策，而資金一收縮將影響流動性，若流動性不足，就無法支撐已經漲多的股、債市，而當股、債市大幅下跌時，投資人的恐慌情緒也將再起。

不過，這項擔憂已因聯準會預計於 2023 年初升息的言論被暫時壓制住。周文森更提醒，隨著經濟成長動能持續恢復，肯定帶來一些通膨預期，但經濟景氣復甦腳步不會一直加速，各國刺激景氣方案也只是將經濟維持在一定水平，換言之，即使 10 年期公債殖利率彈升，最後也終將回落，投資人無須過度擔憂，股市表現依然可期，而債市在經濟成長階段偏弱也屬自然。

下半年注意美國加稅干擾

大泡沫出現機率不高

疫苗施打情況在多數國家的進度不如預期，基本上，疫苗施打順利，各國解封時間將可如期，有利消費者信心回升，加速經濟活動恢復；反之，則將讓經濟活動恢復速度放緩。目前情況是，疫苗施打出現副作用，導致許多國家的施打進度暫停或不如預期，但有時又出現政府樂觀看待的消息，時好時壞的情況拉高股市的波動性。

加稅政策是美國總統拜登競選政策之一，也是周文森認為較值得擔心的風險。美國總統拜登為了推動 2 兆美元的基礎建設計劃，擬調高企業稅至 28%，做為該計劃的財源，這是美國自 1993 年來最大的加稅案，預期在下半年會對股市造成更加明顯的影響。

至於美股泡沫何時破滅，這個擔憂一路隨著美股創新高沒有停止過，例如末日博士羅比尼（Nouriel Roubini）、「新債王」的資本創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）等，都說美股崩盤只是時間問題。但周文森認為，今年發生的機率很低，理由包括寬鬆貨幣政策持續、企業獲利強勁為 10 年來首見，美股長期評價仍在平均水平附近、並未太貴，以及資金在各類股持續健康輪動。

由以上說明可知，股市表現依然是震盪中走高，經濟景氣持續恢復，但速度不至於過快，會有風險對市場造成短期干擾，股債市也有許多小泡沫，但出現大泡沫甚至泡沫破滅的機率並不高。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 5 月號第 164 期