〈台達電法說〉電動車首季營收倍增 看好拜登基建政策推升更強勁動能

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊指出，電動車訂單能見度維持 2-3 年，搭上美國總統拜登推動 2.2 兆美元的基礎建設政策，除了電動車，其餘如充電樁、5G 設施、半導體工廠等建設，台達電都會受惠，在車廠火力全開帶動下，首季電動車業績較去年同期倍增。

海英俊表示，第一季電動車業績亮眼，充電樁也雙位數成長，目前電動車營收占比已經達 5%，訂單能見度約 2-3 年。

除了乘用車外，台達電也拓展電動巴士、機車 / 腳踏車，以及工業用車等新應用市場，海英俊透露，手上共有 10 多個案子在進行，整體電動車事業群目標 1-2 年可望損平。

針對美國擴大基礎建設，海英俊認為，除了充電車、擴大布建充電站可望受惠外，美國推動半導體產業台達電也會受惠，像台積電 (2330-TW) 工廠的不斷電系統 (UPS) 就是由台達電供應。

除了基建政策外，海英俊認為，拜登回到巴黎協定，要找替代、綠色能源，台達電有儲能設備、太陽能逆變器等相關應用，產品走在趨勢上。

在中國電動車市場方面，海英俊表示，主要透過歐美客戶與當地車廠合作，間接進入當地市場，但對於一些新創車廠，基於風險考量暫時不會接觸。