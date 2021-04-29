〈光寶科法說〉Q2營收、毛利率續揚 海內外將同步擴產

光寶科 (2301-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理邱森彬表示，第二季光電產品需求持續暢旺，營收可望季增 15%，整體第二季營收、毛利率都將持續成長，目前料源供應無虞、原材料及零組件漲價客戶也願意吸收，未對公司營運造成影響；此外，因應需求成長，光耦合器及雲端電源產能將同步擴增。

展望第二季，邱森彬表示，受惠遠距活動與宅經濟業務持續成長，其中光電新產品，Mini LED、高階光耦合器、紅外線感測器等出貨持續增加，特別是高端的 Mini LED 應用在筆電、電競周邊產品及手持穿戴裝置的感測需求，將是光電部門下一波成長動能。

新一代資料中心電源系統第二季將進入量產階段，下半年貢獻可望較明顯；5G 小基站也完成，第二季與潛在客戶進行場域測試，第三、四季取得客戶認證，一旦明年導入量產，對營收將有很大的正面助益。

光耦合器產品方面，邱森彬指出，目前看來還是供不應求，訂單能見度至少 5 個月，也由於需求暢旺，將在天津與泰國廠擴產，產能增幅超過 50%，預計第二季完成建置；高雄雲端電源應用也將擴產，下半年陸續到位。

邱森彬指出，第二季營收將優於第一季，毛利率也會成長，與去年同期相較，扣除 SSD(固態硬碟) 業務部分可望成長 5-10%，其中以光電產品動能最強勁，營收估季增 15%，電源業務估成長近 1 成，雲端業務下半年才會明顯放量。

邱森彬也坦言，第二季材料是最大變數，第一季基礎原物料如鐵鋼銅等漲價，但原材料成本漲幅已與客戶取得共識，IC 從去年第四季起逐季漲價，漲價成本適當反映由客戶吸收；對 IC 缺料不擔心，因公司處於產業領先地位，供應商交貨有優先權，不會對營運造成太大影響。

對於重複下單，邱森彬則說，市場都有這個疑慮，但客戶都說不會，大家都清楚供應鏈有長短料問題，搶貨搶成一團，反而沒辦法調配存貨。