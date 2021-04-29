外資終止連五買 提款面板三傑逾24萬張

台股今 (29) 日衝上 17709.23 點歷史新高後，不敵高檔賣壓出籠，終場回測平盤，收在 17566.66 點，三大法人合計賣超 79.19 億元，外資終止連五買，提款面板三傑不手軟，合計友達、群創、彩晶遭調節逾 24 萬張，而今日全場漲停的聯發科，三大法人則同步站在賣方。

期貨方面，外資今日減碼 1317 口空單，空單未平倉口數來到 32008 口，投信加碼 7 口空單，空單未平倉口數來到 2818 口，自營商則加碼 404 口多單，多單未平倉口數達 24389 口。

外資今日終止連五買，面板三傑群創、友達、彩晶成為外資提款對象，其中，群創、友達遭大砍 98341、94658 張，彩晶 54255 張，華航、聯電也遭賣 51648、44298 張，其他還包含中石化 31265 張、中纖 31021 張，華新、力鵬、台泥也均破萬張。

買超方面，外資大舉搶進鋼鐵股，中鋼獲外資青睞買超 49504 張居冠，中鴻、燁輝也分別有 35222、17870 張，並加碼國泰台灣 5G+ 35222 張，其他還包含欣興、群益證、新光金、台企銀、凌陽、京元電。

投信則持續站在賣方，今賣超 18.55 億元，華邦電、旺宏、南亞科同步遭到調節，分別調節 17910、3836、1274 張，也大砍聯電 12004 張，其他還包含群創、富邦金、永豐餘、南亞、台塑、天鈺。

投信同樣鎖定鋼鐵股加碼，中鋼、中鴻各獲投信買超 10596、6897 張，其他依序為威剛、華航、陽明、台橡、南紡、華夏、合晶、新光鋼。