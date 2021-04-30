〈財報〉卡特彼勒Q1財報優預期 警告晶片短缺恐影響交貨

有「景氣金絲雀」之稱的美國重型機具商卡特彼勒 (Caterpillar) 周四 (29 日) 公布第 1 季財報，受惠於終端需求回升，營收和獲利均優於預期，但也警告，晶片缺貨可能在今年稍晚對該公司帶來影響。

財報發佈後，卡特彼勒 (CAT-US) 周四股價開高走低，截稿前跌 3.24％，暫報 224.78 美元。

(圖：Google)

Q1 財報關鍵數據：

營收：119 億美元，年增 12%，優於 Refinitiv 平均預期的 110.9 億美元

淨利：15.3 億美元，年增 40%

營業利潤：18 億美元，年增 29%

調整後 EPS：2.87 美元，高於去年同期的 1.65 美元，優於 FactSet 平均預期的 1.94 美元

(圖：卡特彼勒)

觀察各部門表現，建築工業部門營收年增 27%，至 54.6 億美元，受礦業需求推動，資源工業部門營收年增 6%，至 22.2 億美元，能源和運輸部門營收年增 4%，至 45.1 億美元。因電動車帶動電池金屬等原料需求增長，卡特彼勒持續看好資源工業部門表現。

從市場來看，亞太、拉丁美洲和以及歐、非、中東市場均錄得銷售增長，北美市場銷售表現則較為平淡。

除了規模達 2 兆美元的基建法案外，隨著中國市場強勢復甦，帶動建築和製造活動擴張，卡特彼勒今年銷售額可望受惠。

既使對於終端市場的情況改善感到鼓舞，卡特彼勒財務長 Andrew Bonfield 也警告，儘管現階段尚未遭受衝擊，晶片缺貨的影響可能在今年稍晚浮現，導致該公司無法滿足今年的終端用戶需求。

由於供應鏈存在不確定性因素，卡特彼勒並未提供全年財測。