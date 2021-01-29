〈財報〉「景氣金絲雀」卡特彼勒Q4營收、獲利優預期 看好建築需求帶旺Q1銷售

有「景氣金絲雀」之稱的美國重機具商卡特彼特 (Caterpillar) (開拓重工) 周五 (29 日) 公布第 4 季和全年財報，既使終端客戶需求受疫情影響而持續下滑，Q4 營收、獲利均優於市場預期。卡特彼特預計，在建築業的帶動下，今年 Q1 銷售可望成長。

財報發布後，卡特彼勒 (CAT-US) 盤前股價一度漲超 3%，隨後漲勢收斂。截稿前小漲 0.78％，暫報 185.78 美元。

經濟復甦之際，建築業和基礎建設所帶動的機械器具需求成長，正使卡特彼勒股價邁向 3 年來最好的單季表現。過去 12 個月以來，該股已上漲 36%。

2020 年第 4 季財報關鍵數據：

營收：112 億美元，年減 15%，符合市場預期

調整後 EPS：2.12 美元，年減 22%，高於 Refinitiv 共識預期的 1.49 美元

2020 全年：

營收：417 億美元，年減 22%

調整後 EPS：6.56 美元，年減 42%

(圖：卡特彼勒)

根據財報，2020 年總營收下滑，主要反映終端用戶需求低迷，經銷商全年削減庫存金額也高達 29 億美元。

觀察各部門表現，建築工業部門第 4 季營收報 45 億美元，年減 10%，資源工業部門營收報 21.8 億美元，年減 9%，能源和運輸部門營收報 48 億美元，年減 19%，其他部門營收 1.37 億美元，年減 4%。

卡特彼勒執行長 Jim Umpleby 表示，在充滿挑戰性的環境下，第 4 季和全年財報反映出團隊在實現長期獲利時，對於策略執行的敏捷性，2020 年我們也實現前一年設下的營業利潤率目標，同時也會持續投資產品和服務。

上周公布的美國 12 月新屋開工數據達到 2006 年以來最高水平，顯示房地產市場年底表現相當強勁，加上美國工廠設備訂單持續增長，製造業和建築的強勁需求有望帶來利好。

不過，市場分析也指出，卡特彼勒在 2021 年可能面臨風險大致分為三項，分別為鋼價漲勢、疫情對礦業活動的影響，以及亞洲市場的競爭加劇。