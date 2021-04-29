〈敦泰法說〉今年車用IDC出貨達「百萬級」 躍居全球龍頭

驅動晶片廠敦泰 (3545-TW) 今 (29) 日舉辦法說會，董事長胡正大表示，敦泰在車用 IDC 布局相當積極，客戶涵蓋全球車廠，預期今年車用 IDC 出貨量將達「百萬級」水準，是全球車用 IDC 的龍頭。

胡正大指出，儘管敦泰現今車用產品比重仍小，不過，今年出貨將達百萬顆以上，是值得令人興奮的數字，敦泰也是目前車用 IDC 市占第一的業者，客戶涵蓋中、韓、歐與美系車廠。

財務長廖俊杰也看好，敦泰在車用面板布局相當積極，預期未來幾年將持續發酵，尤其車用 IDC 除了價格好、毛利好，訂單週期也長，有助營運。

細分各產品線，胡正大看好 OLED 觸控 IC，去年起開始小有斬獲，今年第一季快速放量，已與供應鏈洽談好後續產能，預計今年未來幾季都將呈現成長態勢。

指紋辨識 IC 方面，敦泰除了電容式指紋出貨量持續成長，同時，薄型光學式指紋辨識 IC 也已開始小量出貨，胡正大也肯定自家技術，坦言其技術難度較高，能夠克服並開始出貨，就是不錯的成績。

至於宏碁入股敦泰，胡正大認為，由於宏碁以長期持有、策略性投資為主要目的，對雙方有利，可望穩定敦泰股權，也不影響公司營運，是個雙贏的安排。