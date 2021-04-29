金控獲利王好大方！富邦金每股擬配4元股利破紀錄

富邦金控 (2881-TW) 今 (29) 日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利 3.0 元、股票股利 1.0 元，合計股利配發 4 元，不但創下歷史新高，配發率達 46.8%，也是睽違 9 年再見配發股票股利。以今天收盤價 64.2 元計算，股息殖利率為 4.67%。

富邦金去 (2020) 年稅後純益繳出歷史新高、達 902.72 億元，亮眼的獲利表現也反映在股利政策，現金股利從去年的每股 2 元，提高到每股 3 元。富邦金表示，此次配發現金股利來源為富邦金控各主要子公司所上繳，包含富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券等。

富邦金進一步指出，這也是自 2018 年以來，富邦人壽首度獲利上繳金控，顯示富邦人壽優異的資本水準。富邦人壽擬上繳金控新台幣 74.4 億元，約佔富邦人壽去年淨利的 12.2%。

富邦金從 2013 年起就已經連續 8 年全數配發現金股利，近年來因為獲利穩健成長，每股大多配發 2 元現金股利為主，其中，2018 年甚至配發每股 2.3 元、2015 年曾配發每股 3 元；而去年 EPS 破紀錄達 8.54 元，富邦金在法說會已定調將提高配發股息，且將加發現金股利，由於近年該金控股利配發率都超過 4 成，今天董事會決議每股配現金股利 3 元，追平股息歷史紀錄，股票股利則擬發 1 元，總股利 4 元創下歷史紀錄。

富邦金控此次同時配發股票股利 1 元，這是富邦金控時隔 9 年以來再次配發股票股利。富邦金控表示，發放股票股利雖然短期會造成輕微的稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利的組合可望提供股東更好的實質收益。本次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時免繳納台灣所得稅。

此外，富邦金今天董事會也通過增資案，主要為支應併購日盛金 (5820-TW) 的價金 490.4 億元，富邦金控將發行普通股與特別股合計募集約新台幣 500 億元，今天董事會通過，但仍須取得主管機關核准，預計於下半年取得增資款項。