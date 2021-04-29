台積電發布運輸管理白皮書 供應商未合規將減少業務合作

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 為確保供應商於執行承攬業務期間合法合規，強化供應鏈網絡間的交通運輸安全，今年 3 月領先國內半導體業界發布《供應商運輸管理白皮書》，針對車輛、駕駛人員、運輸作業管理訂定具體規範，並將逐步要求供應商簽署合規聲明，未合規的供應商將減少業務合作。

台積電表示，隨著公司產能擴張，與供應商夥伴往來密切，交通運輸需求與頻率也不斷成長，做為負責任的採購者，為確保供應商於執行承攬業務期間合法合規，強化供應鏈網絡間的交通運輸安全，領先國內半導體業界發布《供應商運輸管理白皮書》。

台積電指出，過往交通運輸作業主要由供應商自行管理，為更有效提升運輸安全品質，去年 11 月，資材供應鏈管理處偕同企業環保安全衛生處啟動「供應商運輸管理」計畫，透過制定規範、要求簽署、教育訓練、稽核輔導四大管理作為，攜手供應商建立運輸安全文化，進而保持穩定的物料供應與服務。

除制定規範，台積電同時與系統商合作建置行車管理系統，利用 GPS 即時追蹤供應商車輛位置與速度，並於異常狀況發生時，主動通報儲運中心人員立即處理。

為積極提升業界運輸安全文化，台積電預計 5 月舉辦第一屆「供應商運輸管理論壇」，宣導白皮書規範、逐步要求供應商簽署合規聲明，未合規的供應商將減少業務合作。

此外，為鼓勵供應商延伸影響力，台積電將於第三季提供運輸管理的線上互動式課程，透過 Supply Online 360 的「台積電供應商永續學院」平台開放大眾共享，要求供應商及其供應商、承攬商也遵循白皮書，一同降低交通運輸風險，達到共好目的。