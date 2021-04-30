蘋果財報強勁 高盛為看空蘋果認錯

蘋果週三 (28 日) 盤後發布 2021 會計年度第二季財報，營收、獲利遠勝華爾街預期，各項產品業績連兩季交出兩位數成長，華爾街投行全面上調蘋果目標價，高盛更為之前看空蘋果而認錯。

週四美股盤中時段，蘋果 (AAPL-US) 股價下滑 0.65%，暫報 132.74 美元。

高盛分析師 Rod Hall 認錯，將蘋果目標價從每股 80 美元上調至 130 美元，蘋果的評級從「賣出」更改為「持有」。

高盛分析師 Rod Hall 承認：「我們最初的觀點認為在新冠疫情中，iPhone 週期將令人失望，但這顯然是錯的。在這段週期中，不僅蘋果表現超出我們對 iPhone 銷售上的預期，而且 Mac 和 iPad 的表現也大大超出了我們的預期。」

投行 Cowen 分析師 Krish Sankar 將蘋果目標價上調至每股 180 美元，並全面上調了對蘋果的預測。

Krish Sankar 預測，對 2021 年第二季 iPhone 銷量增長預期仍維持正常水準，但 Mac 和 iPad 銷量可能會有所上升，蘋果 M1 處理器的產品可能會推動 2022 年進一步增長。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 將蘋果目標價從 158 美元調升至 161 美元。

Katy Huberty 稱，整個蘋果產品組合和所有地區的銷售實力都表明該公司的營收是可持續的。因此，她認為 2021 年和 2022 年華爾街的預測應該會大幅提高。

Katy Huberty 指出，蘋果 2021 年第二季財報結果創造營收和每股純益的新高記錄，實際數字分別比市場預期高 16% 和 41%。蘋果每個部門兩年平均複合年增率 (CAGR) 都至少成長 21%，活躍用戶都達到了新高。

Katy Huberty 認為蘋果優勢不僅體現在已開發國家，還體現在印度、土耳其、俄羅斯、中東、泰國、越南、菲律賓和印尼等其他國家 / 地區，這些地區的 iPhone 銷售因為分期付款、以舊換新等而表現良好。