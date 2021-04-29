消費支出旺 美國Q1 GDP季增年率6.4%

美國商務部周四 (29 日) 公布今年第 1 季國內生產毛額 (GDP) 季增年率初值報 6.4%，排除去年的爆炸性反彈後，Q1 經濟增速寫下 2003 年第 3 季以來最快。

從 GDP 組成項目來看，佔美國經濟超過三分之二的消費者支出 Q1 上升 10.7%，高於去年 Q4 的 2.3%，為去年 Q3 以來新高，反映出隨著疫苗接種、經濟重啟加速，加上聯邦支出法案的催化，消費需求正在擴大。

(圖：Zerohedge)

Q1 個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 3.5%，高於前值的 1.5%，排除食物、能源等波動性因素後，核心 PCE 年增 2.3%，高於聯準會 (Fed) 設立的目標水平。

此外，龐大的財政刺激帶動政府支出年增 6.3%，非國防支出則攀至 1963 年以來最高水平，非住宅投資與住宅投資分別年增 9.9% 和 10.8%，進口和出口分別年增 5.7% 和年減 1.1%。

儘管消費支出力道增強，儲蓄率仍自去年第 4 季的 13% 升至 21%。

NatWest Markets 美國經濟學家 Kevin Cummins 認為，消費加速和庫存下滑顯示 GDP 數據所暗示的還要強大，看好未來三至四個季度的成長表現。