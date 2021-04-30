〈財報〉亞馬遜Q1營收再度破千億 一年淨賺超過3年總和 盤後漲逾2%

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (29 日) 盤後公布 F2021 第一季財報，連續兩季營收破千億，累計從疫情爆發至今包含 Q1 在內，一年來的淨利已經超過 2017 至 2019 年總和淨利，顯然持續受惠於疫情帶來的電商熱潮，以及 AWS 與串流媒體的快速成長，加上本季成長動能有望延續，盤後股價勁揚逾 2%。

F2021 Q2 財測:

淨營收約為 1100 億至 1160 億美元，年增率 24% 至 30%，匯率影響約 200 個基點， FactSet 調查市場預期為 1084.9 億美元

營業利益約落在 45 億至 80 億美元，

預估新冠肺炎防疫支出將近 15 億美元

亞馬遜表示，今年 Prime Day 將於 6 月舉行，這有助於貢獻第二季營收。以往亞馬遜的 Prime Day 多於 7 月舉行，去年則因疫情延遲至 10 月。

此外，隨著各地開始施打疫苗，亞馬遜今年也將減少相關的成本。第二季新冠肺炎相關成本為 15 億美元。亞馬遜已投入資金購買貨機並確保新的倉庫，以讓貨物離客戶更近，以及加快交貨速度。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 表示，鑒於串流媒體的強勁成長，消費者在亞馬遜上觀影的時間更長，亞馬遜打算在今年增加串流媒體影音內容的支出。

Olsavsky 表示，亞馬遜專注於建立一日購物服務，將繼續朝聘員工和擴大倉庫容量，目前經濟開始重啟，許多產業的新員工需求很大。

亞馬遜本周三也宣布加薪計畫，有超過 50 萬名員工時薪將提高 50 美分至 3 美元不等，加薪意味著超過 10 億美元的投資，不過其時薪 15 美元政策將保持不變。

亞馬遜股價周四收盤上漲 0.37%，以每股 3471.3 美元作收，盤後公布財報後，驚人表現帶動股價跳漲 2.41% 至每股 3555.11 美元。

Q1 (截至 3/31) 財報關鍵數據:

營收報 1085.2 億美元，年增 44%，優於 FactSet 調查市場預期的 1045.1 億美元

稀釋後 EPS 報 15.79 美元，遠高於 FactSet 調查市場預期的 9.54 美元

營業利益報 89 億美元，年增 122.5%

淨利報 81 億美元，年增 224%

營運現金流報 672 億美元，年增 69%

自由現金流報 264 億美元，去年同期為 243 億美元

營收細項：

北美銷售額 643.6 億美元，年增 39%，占營收約 59%

國際銷售額 306.5 億美元，年增 60%，占營收約 28%

AWS 報 135 億美元，年增 32%，占營收約 12%

線上通路 529 億美元，年增 44%

實體通路 39.2 億美元，年減 16%

第三方銷售通路 237.1 億美元，年增 64%

訂閱服務 75.8 億美元，年增 36%

其他部門 (廣告業務為主) 報 69 億美元，年增 77%

亞馬遜第一季營收再次突破 1000 億美元，連續兩季突破千億，此外，Q1 淨利持續走高，受惠於疫情帶動電商熱潮，總計截至 Q1 為止的一年內，亞馬遜賺得的淨利達 269 億美元，比 2017 年至 2019 年總和的 247 億美元還高。

依地區來看，北美 643.6 億美元銷售與 34.5 億美元的營業利益，優於市場預期的 631.2 億美元，以及 22.5 億美元。國際銷售表現也非常優異，Q1 國際營收較去年同期成長 60%，並出現 12.5 億美元營業利益，扭轉去年的虧損。

雲端事業方面，AWS 業務持續成長， 營收 135 億美元、營業利益 41.6 億美元，皆優於市場預期的 130.6 億美元以及 30.8 億美元。儘管 AWS 僅占總營收的 12%，但該部門營業利益卻占總營業利益的 47%。

因為在家中的消費者依靠線上娛樂，亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 在聲明表示：「隨著 Prime Video 步入第 10 年，過去一年有超過 1.75 億的 Prime 會員在串流媒體上觀看節目和電影，串流媒體播放時間年增 70% 以上，而 AWS 也在短短 15 年快速成長，獲得許多大企業的青睞。」

亞馬遜的串流媒體 Prime Video 是 Prime 訂閱服務重要產品，該服務的年費為 119 美元。亞馬遜表示，目前亞馬遜擁有 2 億 Prime 用戶，這比 2020 年初增加 5000 萬。