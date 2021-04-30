太空旅遊時代來臨 貝佐斯旗下藍色起源即將開始售票

亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的太空旅行公司藍色起源（Blue Origin）在周四（29 日）發布的一段影片中表示，新雪帕德火箭（New Shepard）的太空旅行機票即將開始販售。

藍色起源公司並未透露票價，僅提到有意參加太空旅行的遊客，可至官網表單填寫姓名與電子郵件，該公司將於 5 月 5 日寄出相關資訊。

藍色起源將在 5 月 5 日寄送太空旅遊詳細資訊。(圖片：藍色起源官網)

藍色起源於 4 月中旬時進行第 15 次試飛，當時目的是為載人升空前的最後「驗證步驟」，成功測試可重複使用的火箭推進器與太空艙系統。

新雪帕德火箭一次可搭載 6 人，太空艙有巨大的窗戶，可讓乘客欣賞太空美景，且在返回地球前有 10 分鐘的無重力狀態。在先前的測試飛行中，新雪帕德火箭能達到 34 萬英尺（逾 100 公里）以上的高度。

在藍色起源發布影片之後，其競爭對手維珍銀河 (SPCE-US) 周四股價下跌 4% 至每股 22.54 美元。

迄今為止，維珍銀河已售出約 600 張太空旅票，每張價格約在 20 萬至 25 萬美元之間。貝佐斯曾表示，藍色起源太空旅行的票價與競爭對手相近。

維珍銀河先前曾說，預計未來 10 年太空旅行將供過於求，給這兩家公司的發展前景留有足夠的成長空間。