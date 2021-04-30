〈能源盤後〉夏季駕駛旺季前 需求看俏 原油連漲3日

週四 (29 日) 交易，原油期貨價格連續第三日收高，雖然印度新冠疫情惡化，但市場對夏季需求前景感到樂觀，提振油價。

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，「在新冠新增病例激增的情況下，印度需求確實仍是緊迫的問題，已有明確跡象顯示，這全球第三大的原油進口國石油消耗量已經開始下降。」

「然而，近期美國公布的經濟數據持續表明復甦強勁，多數大型經濟體之間的旅行量也增加。」

美政府週四公布，第一季 GDP 成長年率上升至 6.4%。上週失業救濟請領人數自前一週修正後的 56.6 萬人減少至 55.3 萬人。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 1.15 美元或 1.8%，收每桶 65.01 美元，這是最前月期貨自 3 月 15 日以降最高收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.29 美元或 1.9%，收每桶 68.56 美元，該契約將於週五收盤屆期。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.27 美元或 1.9%，收每桶 68.05 美元，此為交易最活躍的黃金期貨。

ING 大宗商品策略部門主管 Warren Patterson 報告提到，EIA 週三數據顯示，由於進口量大，美國原油庫存增加 9 萬桶，同時煉油廠提高產量，因煉油產品的需求增加。

但他也謹慎表示，「雖然美國需求似乎邁向正確方向，但是印度疫情惡化，仍令人擔心燃料需求，印度煉油廠提高煉油產品並出口的興趣越來越高，其中幾家已經向出口市場提供產品，以應對國內庫存的增加。」

EIA 週三報告顯示，美國車用汽油需求強勁，4 月 23 日止的過去 4 週，汽油需求較去年同期增加了 67.5% 之多。

其他能源商品交易

5 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖近 2.10 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.2%，收每加侖 1.96 美元。

上述 5 月契約將於週五收盤屆期。EIA 公布上週天然氣庫存報告後，天然氣價格走跌。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.7%，收每百萬 Btu 2.91 美元。

EIA 週四公布，上週 (4/23 止) 美國天然氣供應量增加 150 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (4/23 止) 天然氣庫存增加 90 億立方英呎。

石油相關消息，聯社報導，拜登政府正考慮將川普時代對伊朗實施制裁幾乎全部撤除，以期伊朗返回遵守 2015 年核子協議。

放寬伊朗制裁可能會讓伊朗更多石油流向全球市場，這也是 OPEC + 成員本週會議上關切點，但 OPEC + 本週會議已經決議維持 5 到 7 月逐步增產的計畫。