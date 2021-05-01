〈能源盤後〉全球成長擔憂情緒再起 唯本週本月原油均收高

週五 (30 日) 交易，由於一些與全球經濟前景相關的擔憂情緒，原油期貨價格收低，但本週和本月油價均收高，係因開發中國家的能源需求回升。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，本月石油紮實走高係因「經濟數據大致上樂觀，且財報良好，表明全球復甦動力上升且可能還會加速，這轉而提振了需求前景。」

「少數大型投行發布樂觀的分析師報告也有助於提振本週油價，但疲弱的海外經濟數據削弱了月底一些帳面價格，讓週五油價承壓。」

Richey 指出，「有個風險是，OPEC + 將產量拉回新冠疫情前水準的腳步太快，但就目前來說，這風險偏低，因為 OPEC + 的領導層言論仍屬謹慎。」

OPEC+ 提早一日在本週二召開會議，並決定維持 5 月至 7 月逐步調升產量的決議。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.43 美元或 2.2%，收每桶 63.58 美元，根據最近月期貨，本週 WTI 原油上漲 2.3%，本月漲幅約 7.5%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.31 美元或 1.9%，收每桶 67.25 美元，該契約將於週五收盤屆期。本週上漲 1.7%、本月上漲 5.8%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.29 美元或 1.9%，收每桶 66.76 美元，此為交易最活躍的黃金期貨。

Oanda 市場分析師 Sophie Griffiths 表示，「對新冠病例增加的擔憂情緒週五再次升起，因為全球第三大石油進口國印度新增確診人數持續攀升，事實上一點也沒有減弱的跡象。」

印度單日新增確診 386452 人，打破日前紀錄，且死亡人數達 3498 人。

然而，Rystad Energy 石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 表示，「全球石油需求將在未來幾個月中大幅增長，這將抵消印度需求的損失和 OPEC + 的供應回升，這就是為何本週油價大抵上漲的原因。」

「美國消費者依然是市場看漲的主因，來自中國和美國的動力遠勝印度放緩的規模。」

「在最壞的情況下，印度 480 萬桶 / 日的石油消耗量可能暫時流失一半，且需求復甦趨勢可能呈現更漫長的 U 型走勢，會比我們對 5 月估計的需求損失 100 萬桶 / 日還要大。但中國和美國未來 3 個月的石油需求復甦將超過 100 萬桶 / 日，淨抵銷印度流失的需求。」

根據中國國家統計局週五公布的數據，中國官方製造業採購經理人指數 (PMI) 4 月份自前月的 51.9 下降至 51.1，雖然遠低於分析師的預期中值 51.6，但仍守在 50 以上，意味著產業活動擴張。

屬據顯示，歐元區經濟 2021 年初連續第二個月萎縮，僅入一年來第二次技術衰退。

美國經濟數據強勁，包括 3 月份消費者支出增加 4.2%，且未來幾個月全球經濟活動預期增強，有助於提振 4 月份的原油價格。

Oanda 的 Griffiths 認為，由於美國經濟火力全開，石油需求前景轉強，石油市場一直關注需求增加的狀況，也相信這將抵銷 OPEC + 自 5 月起開始增產帶來的衝擊。

其他能源商品交易

5 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖近 2.0698 美元，本月收漲 6%。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 2.1%，收每加侖 1.9211 美元，本月上升 8.5%。

上述 5 月契約將於週五收盤屆期。