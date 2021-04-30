股神開講！波克夏年度股東大會周六網路直播 左右手孟格與會 

波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 年度股東大會將在周六登場，今年受疫情影響，股東連續第二年無法實地參與，但副董事長孟格 (Charlie Munger) 將恢復出席，和巴菲特一同說明波克夏眾多事業經營、經濟和市場的現況和前景，也可能會談到波克夏是否會繼續大手筆回購庫藏股。

波克夏周六將發布第 1 季財報，接下來 3 小時 30 分鐘由 90 歲的巴菲特和 97 歲的孟格回應股東提問，全程將在 Yahoo 財經網站上直播，去年的直播吸引 250 萬人觀看。被視為巴菲特接班人的亞伯 (Greg Abel) 和詹恩 (Ajit Jain) 也將回答股東問題。

在內布拉斯加州奧瑪哈舉行的波克夏股東會往年動輒吸引 4 萬人參與，被譽為「資本主義的胡士托音樂節」 (Woodstock for Capitalism)，但去年受疫情影響，居住在加州的孟格並未前往。

巴菲特和孟格兩人對政治和投資常有不同見解，巴菲特支持民主黨，孟格支持共和黨，但孟格總是能以直接卻不失幽默的方式彼此交流。

股東關注庫藏股計畫

隨著價值股有起色，波克夏股價今年來截至周三的漲幅領先標普 500 指數 7 個百分點，一吐前兩年落後大盤的怨氣。

分析師預測，波克夏第 1 季不計股票部位的營業利益，將和去年同期相當。波克夏也將透露回購自家多少股票，該公司去年買回 247 億美元的庫藏股。

股東提案要求波克夏揭露更多氣候變遷和企業多元化資訊很可能被否決，巴菲特和孟格都反對這兩項提案，而兩人擁有近三分之一表決權。

觀察波克夏旗下業務，Precision Castparts 正努力從走出疫情衝擊。由於旅遊需求雪崩，飛機零件需求消失大半，導致該公司減記 98 億美元並裁員 1.34 萬人。

此外，汽車保險業者 Geico 的事故損失雖然下降，卻遭批評未如其他保險公司退還保費、只提供續保信用，此外，Geico 最近還被駭客鎖定，透過官網漏洞竊取客戶資料，股東可能會希望聽聽公司如何因應。

股東可能也對三巨頭醫療合資公司收攤一事感到好奇，也就是波克夏、亞馬遜 (AMZN-US) 和摩根大通 (JPM-US) 以削減醫療成本為宗旨成立的公司。

德州冰風暴導致大斷電之後，波克夏提議 80 億美元在德州興建 10 座發電廠的規劃，也將是股東焦點。

對比特幣、SPAC 看法

股東關心的事情不只波克夏本身的營運，可能也會觸及今年熱門話題，如比特幣和特殊目的併購公司 (SPAC)。

巴菲特曾批評比特幣像是已經投放好的「老鼠藥」，孟格也抨擊比特幣的投機性質。孟格還曾說，SPAC 熱潮就像「非理性泡沫」。