美中激烈角力的競技場！經濟學人：台灣成地球最危險的地方

台海緊張關係登上英國政經雜誌經濟學人 (The Economist) 5 月新一期的封面，周五 (30 日) 指出台灣現況是地球上最危險的地區，美中兩國在此展開激烈角力，應極力避免台海發生戰爭，以免引發災難。

經濟學人引用知名小說家 F.Scott Fitzgerald 表示，一個頂級的智者可以兼容並駕馭兩個相反的意見。這完全體現幾十年來美中在面對台海的處理方式。中國認為，中國只有一個而台灣是其中的一部分，儘管美國贊同一個中國的理論，但是卻花 70 年的時間來確保有兩個。

然而，時至今日這樣的狀態正在瓦解，美中於兩岸軍事建設狀況也正在改變，中國過去五年已經布局 90 艘大型艦艇和潛艇，是美國在西太平洋的 4 到 5 倍。

中國每年製造 100 多架先進戰鬥機，並已部署太空武器、精密導彈，能打到台灣，以及日本、南韓和關島的美軍基地。這使美國開始擔心無法阻止中國武力進犯台灣，美國海軍上將 Phil Davidson 今年 3 月曾告訴美國國會，中國可能最早在 2027 年襲擊台灣。

若發生戰爭將是一場災難，台灣是全球半導體產業的中心，台積電的產能便佔據全球 84% 的先進晶片。若因戰爭造成台積電停止生產，全球電子業將戛然而止，損失恐難以估計。

更大的原因是台灣是美中競爭的競技場。儘管美國不受條款約束須保護台灣，但中國的進攻將考驗美國軍事力量、外交和政治決心。如果美國第七艦隊未能及時反應，中國將在一夜之間成為亞洲主導國。全球各地的美國盟友會意識到美國不能指望，美國和平將會崩解。

一些專家認為，軍事的優勢遲早會誘使中國對台灣使用武力，並不是不得不入侵，而是能證明能做到這地步。中國說服自己，相信美國希望台灣危機持續升溫、甚至可能可望發動戰爭來遏制中國的崛起​​。

儘管中國顯然已經變得更加專制和民族主義，但這樣的論點仍過於悲觀。中國國家主席習近平甚至還沒有開始為他的人民做好進行一場對各方造成大量傷亡、經濟痛苦戰爭的準備。

共產黨成立 100 週年，正在建立權力、維護繁榮、穩定中國的地、強化全球話語權，不過，奪取台灣存在許多不確定性，當中國可以等到形勢好轉時，為何要選擇冒險？

不過，美國沒能知道中國的下一步，但可知的是中國可能已變得不耐煩，習近平可能更偏好風險，特別是如果他希望統一台灣可以寫下自己的新歷史。

如果要讓中國知曉侵犯台灣是場賭博，美國和台灣需要提前佈屬。不過，在台海重新建立平衡的工作將耗時數年，台灣必須開始對易受中國導彈攻擊的大型昂貴武器系統上投入較少資源，並將重點放在防入侵的戰術和技術上。

美國則需要武器來阻止中國發動兩棲入侵，這必須包括日本和韓國等盟友的合作。即使美國可能不會支持台灣獨立，但仍須組織中國試圖用武力改變台灣的地位，以免對全球造成巨大傷害。