防疫封所措施衝擊消費 德國第一季GDP季減1.7%

根據德國聯邦統計局在週五 (30 日) 公布的最新數據顯示，德國第一季國內生產總值 (GDP) 轉跌 1.7%，並慘於市場預期的下跌 1.5%。

數據顯示，德國第一季 GDP 較上一季下跌 1.7%，慘於市場預期的下跌 1.5%，與去年同期相比，則下跌了 3%，好於預期的下跌 3.2%。

德國聯邦統計局表示，新冠肺炎疫情延燒，導致 2021 年初的經濟表現再次萎縮。這尤其影響了家庭消費支出，相比之下，商品出口為經濟帶來了支撐。

德國如今正努力遏制第三波疫情，當地出現了感染性更強的 B117 變種病毒，而該國疫苗接種卻相對緩慢。

為遏止第三波疫情，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 祭出了更嚴格的全國封鎖措施。宵禁等政策使得當地民眾不滿，但梅克爾表示：「沒有國家能在未經宵禁等嚴格封鎖措施下，擊敗第三波疫情。」她將此次封鎖限制措施形容為「必要之惡」。

儘管實行了更嚴格的防疫封鎖措施，歐洲第一大經濟體德國的新冠肺炎感染率仍持續上升。德國財政部長 Olaf Scholz 警告表示，他預期在 5 月底之前政府都不會放寬相關封鎖措施。

GfK 的消費者專家 Rolf Buerkl 表示，與 2020 年一樣，消費者支出將不再是今年德國經濟成長支柱。在疫情爆發前的幾年中，消費者支出為德國經濟的增長做出了重要貢獻。

Buerkl 也表示，市場對進一步放寬限制和消費復甦的期望明顯受挫，在第三波疫情的衝擊下，德國經濟復甦步伐將繼續停滯延後。