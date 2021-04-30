美勞動部長批：大部分零工經濟都該歸類雇員！ Uber、Lyft應聲重挫

美國勞工部長 Marty Walsh 週四受訪時表示，美國多數零工經濟工作者應被歸類為僱員並獲得相關福利，此評論引起共享汽車和鮮食外送類股重挫。

該議題是美國去年 11 月加州史上最激烈的競選主題，因為該州選民支持 Uber (UBER-US)、Lyft (LYFT-US) 和 DoorDash (DASH-US) 的提案，令該產業不適用加州《AB5》法律。

加州法院曾根據 2020 年 1 月生效的《AB5》頒布暫時禁令，勒令 Uber 和 Lyft 不得將公司與旗下駕駛員之間定調為承攬契約，而須視其為雇員，去年 11 月大選時的第 22 號公投提案旨在排除零工經濟受《AB5》法案的規定，最終在加州選民的支持下通過。

然而，Walsh 的評論可能又會激起相關辯論，該爭議對零工經濟公司有巨大影響。

「我們正在研究這個問題，但在很多情況下，零工經濟工作者應該被歸類為雇員，某些情況下，他們獲得尊重與禮遇，但某些情況又不盡然，我認為這整體上應該保持一致。這些企業營收獲利賺飽飽，我不是要怪誰，因為這是我們美國要面對的事，但我們也想確保這些成功和收益也能流向這些工作者身上。」

這些企業已經在讓步。

Uber (UBER-US) 表示，「Uber 相信，我們應該制定政策以改善獨立工作，而不是連帶著摧毀它。但更重要的是駕駛員的想法，我們做過的眾多調查顯示，app 上的駕駛員絕大多數都想維持獨立，因為他們可以自行決定上班時間、地點和方式，這是一般工作無法比擬的彈性。我們已推動一些提案，將對獨立工作者新增福利和保護，我們也準備好與監管單位、州立法機關以及我們平台上的工作者合作，來實現此一目標。」

DoorDash 也做出類似回應，該公司溝通與政策部門副總裁 Elizabeth Jarvis-Shean 強調，零工經濟工作者非常重視工作彈性，「這就是他們每週平均工時僅 4 小時的原因，也是我們為什麼戮力提供獨立性，同時又增強其安全性與福利。我們期待持續與拜登政府和立法者跨政治領域合作，藉以完成制定一種現代政策，可保障工作者彈性又可移植、符合比例且靈活的福利框架。」

Lyft 沒有立即回應置評請求。

Uber 週四重挫 6.01%，收 54.93 美元。Lyft 大跌 9.94%，收 57.10 美元。DoorDash 下挫 7.60 美元，收 150.11 美元。