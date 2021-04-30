〈美股盤前要聞〉美股期貨走低 推特盤前股價跌近12%

在標普 500 指數創新高後，美股期貨週五 (30 日) 走低，道瓊期貨漲 0.14%，標普 500 期貨跌 0.24%，那斯達克 100 期貨跌 0.38%。

1. 亞馬遜 Q1 營收再度破千億

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (29 日) 盤後公布 F2021 第一季財報，連續兩季營收破千億，累計從疫情爆發至今包含 Q1 在內，一年來的淨利已經超過 2017 至 2019 年總和淨利，顯然持續受惠於疫情帶來的電商熱潮，以及 AWS 與串流媒體的快速成長，加上本季成長動能有望延續。週五盤前股價漲 2.01%。

亞馬遜表示，今年 Prime Day 將於 6 月舉行，這有助於貢獻第二季營收。以往亞馬遜的 Prime Day 多於 7 月舉行，去年則因疫情延遲至 10 月。

此外，隨著各地開始施打疫苗，亞馬遜今年也將減少相關的成本。第二季新冠肺炎相關成本為 15 億美元。亞馬遜已投入資金購買貨機並確保新的倉庫，以讓貨物離客戶更近，以及加快交貨速度。

2. 推特 Q1 用戶成長低於預期

社交媒體網站推特 (TWTR-US) 週四 (29 日) 公布第一季財報，用戶成長不及預期，且第二季營收估計低於預期。週五盤前股價下跌 11.97%。

推特第一季的每日活躍用戶 (mDAUs) 雖然較第四季增加了 700 萬人，且較去年同期增加 20%，但總數仍不及分析師預期的 2 億人。

推特預期第二季營收介於 9.80 億美元至 10.8 億美元區間，即中值 10.3 億美元，低於分析師預期。根據 Refinitiv 調查，分析師平均預期推特第二季營收 10.6 億美元。

3. 思佳訊 Q2 營收獲利報喜

無線通訊 IC 大廠思佳訊 (SWKS-US) 周四（29 日）於美股盤後公布 2021 會計年度第二季財報，成績略高於分析師預期，但對第三季財測並不樂觀。

思佳訊第二季淨利報 3.25 億美元，較去年同期 1.811 億美元增加 84%，營收報 11.72 億美元，較去年同期 7.66 億美元增加 53%。

思佳財務長 Kris Sennesael 表示，在通訊互聯解決方案需求強健且市場廣大的基礎下，預估第三季將持續成長態勢，營收看增。

4. 卡特彼勒 Q1 財報優預期

有「景氣金絲雀」之稱的美國重型機具商卡特彼勒 (Caterpillar) 周四 (29 日) 公布第 1 季財報，受惠於終端需求回升，營收和獲利均優於預期，但也警告，晶片缺貨可能在今年稍晚對該公司帶來影響。

既使對於終端市場的情況改善感到鼓舞，卡特彼勒財務長 Andrew Bonfield 也警告，儘管現階段尚未遭受衝擊，晶片缺貨的影響可能在今年稍晚浮現，導致該公司無法滿足今年的終端用戶需求。

由於供應鏈存在不確定性因素，卡特彼勒並未提供全年財測。

5. 威騰 Q3 報捷

威騰電子 (WDC-US) 周四 (29 日) 於盤後公布 F2021 第三季財報，營收與財測優於市場預期，威騰認為記憶體需求強勁，資料中心拉貨動能漸起，新興的奇亞幣也正使硬碟需求激增。

威騰電子第三季 (3/31 止) 營收為 41 億美元，年減 1%，不過超乎公司原於上季預估的 38 億至 40.5 億美元，non-GAAP 每股盈餘為 1.02 美元，也遠高於公司原先預測的 55 美分至 75 美分。

威騰電子預估，在 non-GAAP 會計準則下，截至 6 月的第四季營收區間落在 44 億至 46 億美元，EPS 介於 1.3 至 1.6 美元，優於市場預期的 43 億美元和 1.02 美元，毛利率則在 30% 至 32% 之間。