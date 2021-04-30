臺鹽董座由吳容輝出任 即日生效

臺鹽 (1737-TW)30 日召開董事會，推舉經濟部公股法人代表吳容輝擔任臺鹽董事長，同時兼任子公司臺鹽綠能公司董事長，即日生效。

同時，臺鹽總經理吳旭慧並在今 (30) 日同時請辭，臺鹽將召開董事會委任總經理。

吳容輝指出，臺鹽即將邁入 70 周年，在鹽、水核心商品，以及創新海洋生技產品領域奠定深厚基礎，是同業中的模範企業。為創造百年企業，臺鹽公司將著眼永續經營，深耕 ESG 管理與綠能領域，整合核心優勢和新創產業，實踐臺鹽國家級品質、誠信踏實的企業價值。

臺鹽新任董事長吳容輝曾任嘉義縣副縣長、臺灣菸酒有限公司董事長、嘉義縣政府秘書長、嘉義縣環境保護局局長，對於公股事業治理、縣政工作和環境永續領域經驗豐富，將帶領臺鹽公司邁向全新發展。

臺鹽原任董事長陳啟昱於今年 2 月 1 日發表聲明請辭，並由持有臺鹽 38.88% 的經濟部改派法人由政務次長曾文生出任臺鹽董事，並獲推選代行董事長，4 月 23 日經濟部則改派吳容輝接替曾文生，出任經濟部的法人代表，臺鹽今天召開董事會正式推選吳容輝出任董事長，一併出任臺鹽綠能董事長。

臺鹽 2020 年營收 31.3 億元，毛利率 41.77%，稅後純益為 3.65 億元，年增率 5.67%，每股純益為 1.83 元。擬配發每股 1.35 元現金股利。今年首季營收 7.9 億元，年增 9.06%。