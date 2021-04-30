銅價10年來首度突破1萬美元 歷史高點近在眼前

經濟回溫帶動需求、加上供給面應付不及，倫敦金屬交易所 (LME) 銅期貨價周四 (29 日) 盤中一度突破每公噸 1 萬美元，是 2011 年來首見，距離同一年締造的歷史高點不遠。

銅價周四盤中最高上漲 1.3% 至每公噸 10008 美元，之後漲幅收斂，小漲 0.1% 至 9885 美元。歷史高點是 2011 年 2 月寫下的 10190 美元。

其他金屬漲跌互見，鋁價漲至三年新高，鎳價下跌。

工業金屬在 4 月大漲，以銅的漲勢最亮麗，利多因素包括財政和貨幣刺激政策持續發酵、跡象顯示經濟逐漸從疫情衝擊中復原，以及綠能趨勢助長電動車、太陽能等產業對銅的需求。

銅價走勢。來源: Bloomberg

BMO 資本市場金屬衍生性商品交易部門主管 Tain Wong 說：「銅價的上漲幅度和漲勢延續力道都相當驚人，追平歷史高峰就在眼前，幾乎已成定局。」

上海期貨交易所銅期貨的未平倉合約已經升抵逾一年高點，避險基金經理人看好銅價，紐約商品交易所 (COMEX) 銅的多頭部位在截至 20 日止的一周攀升。

需求爆發之際，供給可能吃緊，全球最大銅生產國智利正面臨監管壓力，該國國會礦業委員會批准的新法案，政府將在銅價高漲時調升企業稅，依目前價格計算，實際稅率約為 21.5%。

ING 銀行大宗商品策略師 Wenyu Yao 說：「銅價漲勢還沒走完。美國經濟前景持續好轉，經濟重啟加上大規模財政刺激、比預期快的疫苗接種進度，都成為基本面利多，支撐價格再攀高。」

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