劉德音接受美電視台訪問 再度強調晶片短缺與生產地無關

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音接受美國 CBS 新聞節目《60 分鐘 (60 Minutes)》專訪，據預告內容指出，劉德音再度強調，晶片短缺與晶圓廠所在地無關，他並認為，6 月底將可趕上車用晶片客戶的最低需求，但這不代表車用晶片短缺情況，將在 2 個月後結束。

美國 CBS 發布預告透露，將於美東時間 5 月 2 日晚間 7 時，播出劉德音接受採訪的節目內容，此次為劉德音首度接受電視台專訪，在 CBS 的預告內容中，節目主持人 Lesley Stahl 提問關於車用晶片短缺情況，使車廠被迫減產等待，損失數十億美元。

劉德音回應，去年 12 月時聽聞車用晶片出現短缺，台積電在今年 1 月，試圖盡可能擠出更多晶片產能給車廠，預期到到 6 月底，將能趕上客戶的最低需求。

不過，劉德音也澄清，這並不代表車用晶片短缺情況，將在 2 個月後結束，供應鏈還需要進行自我調整，且可能還會有時間延遲問題，特別是車用供應鏈既長又複雜，供給循環約需要 7 至 8 個月時間。

Lesley Stahl 也問道，美國人是否該擔心大多數晶片都在亞洲製造；劉德音則回應，「可以理解你的擔憂，但這跟在亞洲或非亞洲生產無關，而是與疫情的出現有關，因此無論生產基地在哪裡，都會出現短缺情況。」

除劉德音外，英特爾執行長 Pat Gelsinger 也同樣接受該節目訪問，他表示，英特爾也正致力於解決車用晶片短缺情況，並將重新調配產能來生產相關晶片，但這也需要花費至少幾個月的時間，緩解供應鏈吃緊情況需要更長的時間。

Pat Gelsinger 並認為，在供給跟上這些從各應用面向急速竄升的需求前，還需要好幾年時間；他也說，幾年前，美國半導體製造產值占全球 37%，但如今已降至僅 12%，任何關注供應鏈的人都會說，這是一個問題。

Pat Gelsinger 進一步表示，半導體業是一個龐大、且至關重要的產業，希望能擴大美國本土供應鏈，掌握長遠的技術未來。

