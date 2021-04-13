親自參與白宮半導體峰會 劉德音：有信心美國5奈米新廠會成功

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音親自與會白宮半導體視訊峰會，劉德音表示，有信心在亞利桑那周鳳凰城將興建的 5 奈米廠，在與美國政府跨黨派合作下將會成功。

為強化半導體科技供應鏈，討論全球半導體短缺問題，白宮於美國時間 12 日召開半導體線上峰會，由白宮經濟顧問 Brian Deese 和國安顧問 Jake Sullivan、美國商務部長 Gina Raimondo 主持，相關產業巨頭均受邀參加，包括台積電、英特爾、美光、三星、福特、通用汽車等 18 家企業執行長。

劉德音參加峰會後回應表示，國外直接投資能強化經濟競爭力，創造在地就業機會，提升個人收入，進一步拓寬經濟發展，助力當地公司成長並支持創新。

劉德音並說，台積電有信心，在亞利桑那州鳳凰城將興建的 5 奈米先進晶圓廠計畫，也是美國史上最大的國外直接投資案之一，在與美國政府跨黨派的合作下將會成功。

台積電亞利桑那州新廠將採用 5 奈米製程技術，預計斥資約 120 億美元，規劃月產能 2 萬片，將於今年動工、2024 年量產，成為台積電在美國的第二個生產基地。