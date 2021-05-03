諾富特群聚擴大 陳時中：社區警戒至5月中

華航機師、諾富特飯店群聚已造成 6 起家庭、24 例確診，指揮中心指揮官陳時中今 (3) 日於廣播節目上指出，華航機組員擴大檢驗並未再發現新個案，對社區威脅相當低，現在比較擔心諾富特員工對社區的風險，病毒可能是多點進來，追蹤來源較困難，至 5 月中旬，為社區警戒的重要觀察期。

關於華航機組員疫情，陳時中表示，指揮中心在第一時間擴大召回機組員採檢，主要可分為兩大類，包括已經回到社區內，不在居家檢疫期、不在檢疫旅館的人，總計將近 700 人，快要檢驗完畢，並沒有發現新個案。

第二類則為國外返台者、正在進行 3 日居家檢疫，集中檢疫所 117 人檢驗也都是陰性，指揮中心研判，華航機組員在社區造成的風險已經很低了。

陳時中坦言，現在的風險在於諾富特員工，共計 207 名，除了首位發病的案 1120 外，還有 3 人是在檢疫所驗出確診，對社區相對有風險，案 1127、1128、1129 都已掌握足跡，對社區風險約 3 天。

陳時中指出，另有 3 例要觀察，分別為案 1134、1135、1136，其中案 1135 為退休人員，平常都在家裡，對社區影響不大，但其餘 2 人都有上班，也有搭乘公車、捷運等大眾運輸，足跡相對較廣。

陳時中強調，現在還不算社區感染，仍為親密家人感染，但社區風險仍須警戒，預計要到 5 月中旬狀況才會明朗，若有新的被匡列個案，觀察期恐得再延長。

針對華航及諾富特群聚事件，陳時中分析，最早的傳播者現在還無法釐清，有幾個可能，可能是國內機師在國外染疫後帶進飯店，也可能是外籍機師過境時留下病毒，傳給員工，員工之間又發生傳播鏈，再傳給其他入住的機師，這也是一個可能性。

第三種可能是員工從社區將病毒帶到飯店，陳時中說，這就很嚴重了，但可能性極低，因為經過檢視後，確診員工周遭的人，並沒有看到社區中有大量的病毒核酸陽性者。

下周適逢母親節，飯店訂餐是否會受影響？陳時中說明，已經約好的家庭聚會，可按照指揮中心日前發布的集會指引建議，若社區有發現未知感染源，防疫就會向上升級，限制相關人數。