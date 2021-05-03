諾富特外包商水電工染疫 本土群聚累計26人確診

國內今 (3) 日新增 2 起新冠肺炎本土病例，其中 1 名為 40 多歲男性，是諾富特飯店的外包商水電工程人員 (案 1145)，目前感染源不明，仍待疫調，另 1 例則是澳洲確診機師的 10 多歲女兒，這波本土群聚案累計達 26 人確診。

指揮中心說明，這名外包商人員 4 月初至 4 月 28 日間除休假外皆在該旅館工作，28 日出現咳嗽症狀，30 日曾至診所就醫，5 月 1 日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢，於今日確診，初步掌握個案接觸者 23 人，其中 20 人列居家隔離。

指揮官陳時中表示，諾富特飯店 1 館 3、5、6 樓上月進行整修，包含水電、油漆等相關人員，半數匡列居家隔離，另一半為自主健康管理監測，確診水電工程人員的足跡還在疫調中，目前只知道曾去診所看診。

指揮中心已掌握 4 月 19 日至 28 日期間，於諾富特工作的外包商、工讀生及離職員工等共 74 人，皆列為居家隔離對象。

案 1146 為印尼籍 10 多歲女性，為澳洲檢出陽性機師、案 1090 及 1111 的同住家人，近期無出國史，4 月 21 日匡列為居家隔離接觸者並進行採檢，結果為陰性；30 日出現身體微熱、流鼻水、喉嚨不適等情形，因自覺症狀輕微故未回報，衛生單位考量個案的其他家人皆已確診，為求慎重，5 月 2 日再次安排採檢，於今日確診。

指揮中心邀集民航局、觀光局及桃園市政府，討論機組員相關防疫措施及防疫旅宿精進作為。為了讓外籍機組員、國籍機組員、航空公司員工與一般居檢者有效分流，會中確認，外籍機組員防疫旅宿將由民航局與地方政府共同研議，以規劃 1 家防疫旅宿為原則。

至於國籍機組員防疫宿舍部分，將由民航局規劃專責的防疫旅宿，暫訂由諾富特飯店負責，並向桃園市政府提出申請。航空公司若另有防疫宿舍需求，則由民航局與桃園市府共同檢視後辦理。

此外，指揮中心進一步公布案 1136 公共場所活動史，遍及雙北地區，包括捷運頂溪站、西門站、先嗇宮站及中和家樂福，若民眾曾出入相關場所，請進行自我健康監測，5/12 前如有發燒、腹瀉等症狀請佩戴口罩盡速就醫。