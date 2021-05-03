〈車市〉4月新車掛牌創16年來同期新高 10大車商僅賓士衰退

台灣 4 月新車銷售統計今 (3) 日出爐，儘管車市處在傳統淡季，但在各大車商陸續推出新車款以及股市攀高的財富效果帶動下，買氣暢旺，單月掛牌數衝上 37901 台，月減 12.3%，但較去年同期大增 23%，創近 16 年來同期新高紀錄，前 10 大車商中僅賓士較去年同期衰退，而 MAZDA 以年增 63% 的成績拿下成長王。

就 4 月來看，車市龍頭 TOYOTA 新增掛牌 10911 台，月減 11.1%，年增 24.2%，其中，CROSS 掛牌數高達 3184 台，RAV4 為 2098 台，兩車款合計占品牌銷量達 48%。

而 NISSAN 再度回升到銷售亞軍位置，銷售 2720 台，月減 9.6%，年增 28.1%，以 KICKS 掛牌 1299 台、SENTRA 掛牌 740 台作為兩大銷售主力。

MAZDA 4 月繳出成長超過 60% 的好成績，單月掛牌 1292 台，主要是因 CX-5 和 CX-30 分別銷出 356 台、347 台，年增 58.9%、81.7%，合計占品牌銷量達 54%。

前 4 月新車掛牌數達 159476 台，年增 18.2%，其中，福特銷售 10261 台、年增 55.8%，HONDA 銷售 9486 台、年增 0.4%，中華汽車銷售 8563 台，年增 23%，以及 BMW 年增 28.5%，優於整體車市表現。

從豪華進口車市來看，則以奧迪銷售 376 台、保時捷銷售 567 台，分別較去年成長 130.7%、57.5% 最多，而賓士雖維持霸主地位銷售 2097 台，年減 14.5%，是唯一衰退者。

若就前 4 月來看，豪華進口車合計掛牌 32947 台，年增 16.7%，其中，BMW 銷出 6212 台、年增 28.5%，VOLVO 銷出 2545 台、年增 47.3%，保時捷銷出 1881 台、年增 45.1%，奧迪銷出 1188 台、年增 78.9%，均優於整體豪華進口車市的成長。