〈永昕展望〉授權金認列加持 全年營運維持獲利

永昕 (4726-TW) 轉型 CDMO(委託開發與代工生產) 效益逐步顯現，一廠共三條產線已滿載，二廠因應韓國客戶需求建置將占總產能 3-4 成，加上賣斷生物相似藥 LusiNex 今年初認列授權金，全年可望維持獲利，不過明、後年授權金金額降低，對營運帶來挑戰。

永昕海外客戶占比達 9 成，其中，日本、韓國與新加坡各占 3 成，總經理陳佩君表示，公司自從專注在 CDMO 業務後，靠著既有硬體設備、技術團隊等優勢，持續增加客戶信任度，過去日本僅 1、2 個案子，目前已有超過 10 個案子。

永昕一廠產線包括哺乳細胞、微生物、細胞治療產線與下游無菌充填產線，陳佩君指出，目前一廠產線全滿、稼動率高並已開始獲利；二廠則是生產韓國眼藥大廠 SCD 開發的黃斑部病變 Eylea 生物相似藥，產能滿載上看 1.2 萬升，整體韓國客戶將占整體 3-4 成產能。

永昕出售生物相似藥 LusiNEX 給歐洲藥廠，總合約金 1650 萬美元 (約新台幣 5 億元)，去年已認列超過一半授權金，今年初、明年第 1 季將全數認列完畢。法人表示，雖然今年認列金額比重較去年少 1 成，但在 CDMO 業務支撐下，全年將維持獲利。

陳佩君坦言，近兩年受惠賣斷 LusiNEX、認列授權金帶動營運轉盈，明年首季將認列最後一筆授權金、金額不高，儘管一廠開始獲利，但二廠成本仍高，明、後年能否維持獲利仍是挑戰。