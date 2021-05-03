以太幣突破3000美元 創歷史新高 市值超越美銀、迪士尼

在比特幣走勢停滯之際，加密貨幣近期由以太幣 (ETH) 主導漲勢，以太幣周一 (3 日) 更一舉突破 3000 美元，創下歷史新高價位。

(圖表取自 Coindesk)

據 Coindesk 報價，台北時間中午 12:58，以太幣報 3050 美元，自之前創下的歷史新高 3060 美元稍有回落，24 小時漲幅達 4.4%。

今年以來，比特幣的漲幅已超過 300%，輕鬆超過最大加密貨幣比特幣的 95% 漲幅。以太幣僅在過去 15 天中，就由不到 2000 美元，漲至 3000 美元上方，市值也衝上 3530 億美元，超越美國銀行 (BAC-US)、迪士尼 (DIS-US)、家得寶 (HD-US) 等美國大型企業。

(圖表取自 Zero Hedge)

CoinTelegraph 更有報導認為，基於以太坊的應用層面更廣，以太幣甚至可能反超比特幣，成為全球市值最大的加密貨幣。

香港加密貨幣私人財富管理機構 Q9 Capital 主管 James Quinn 表示，以太幣的部分漲勢來自追趕去年底比特幣的漲幅，但這也反映對以太坊區塊鏈的改進，以及向「 DeFi(即去中心化金融)」的轉變。

DeFi 是指傳統銀行以外的交易，主要透過以太坊智能合約，DeFi 產品使世界各地的人們能夠以點對點的方式參與金融活動，而無需依賴銀行和政府等中介機構。

Quinn 認為，起初漲勢確實是由比特幣主導的，因為許多機構投資者進入這一領域，但隨著過去 6 個月的漲勢逐漸成熟，人們注意到 DeFi，很多 DeFi 都是建立在以太坊之上的。

CoinTelegraph 報導指出，散戶對 DeFi 興趣正不斷上升，總市值達到 1000 億美元。

與此同時，以太幣預定今年 7 月進行倫敦硬分叉，其中包括對以太坊的收費結構進行的 EIP-1559 檢修，以及隨後迫在眉睫的過渡到 ETH 2.0。這些升級預計將顯著降低交易費用，並減少給礦工的獎勵，通常也是幣值走高的因素。