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拜登加稅傳言加重跌勢 比特幣摜破5萬美元、以太幣登新高後翻黑

鉅亨網編譯余曉惠
拜登考慮加稅 比特幣跌勢加重摜破5萬美元 以太幣登新高後翻黑下挫 (圖:AFP)
拜登考慮加稅 比特幣跌勢加重摜破5萬美元 以太幣登新高後翻黑下挫 (圖:AFP)
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比特幣因拜登加稅傳言加速下跌，周四一度重挫 8%，周五 (23 日) 亞洲盤跌落 5 萬美元整數關卡，是 3 月 8 日以來首見。以太幣周四史上首度觸及 2500 美元，但亞洲盤也跟著回落。

截稿前，Coindesk 報價顯示，比特幣報 49017.75 美元，24 小時內跌幅 7.61%，稍早最低曾跌至 48974.10 美元。目前比特幣總市值為 9160.8 億美元

來源:Coindesk
來源: Coindesk

周四盤中傳出拜登考慮把富人稅提高將近一倍的消息後，比特幣跌幅擴大，一度挫跌 8% 至 50500 美元，跌破上周日閃崩的 51707 美元低點，周四尾盤跌幅收斂，但仍是過去七個交易日來第六次下跌。

比特幣在上個周末一度重挫 15%，因推特有人以匿名帳號推文，軒生美國財政部研擬打擊加密貨幣洗錢。從上周日迄今，比特幣累計下跌約 10%，本周可能出現 2 月底以來最大周跌幅。

Miller Tabak + 公司首席市場策略師 Matt Maley 說：「投資人要擔心的是，漲最多的標的最容易被拋售。這不代表市場要倒貨或是清空部位，但某些人握有龐大部位，若資本利得稅大幅提高，他們可能大虧錢。」

投資人若在一年前入手並抱到現在的報酬率達到 625%，如果是在 2019 年 4 月就進場，報酬率更達 860%。

美國投資人持有比特幣逾一年後想賣出，依現行法規已經需要繳納資本利得稅。美國國稅局 (IRS) 正在積極查稅，2019 年起要求個人所得申報中需揭露加密貨幣交易，並要求納稅人公開「是否透過接受、出售、發送、交換或任何形式，獲得與數位貨幣相關的財務利益。」

以太幣周四登新高後翻黑下挫

比特幣最近略為疲軟，相較之下，以太幣加密貨幣明顯上漲。比特幣市值占加密貨幣總市值的比率在周四跌破 50%，是 2018 年以來首見。

以太幣周四創新高，24 小時內最高漲至 2645.14 美元，創歷史新高。不過周五亞洲盤轉跌，截稿前報 2190.05 美元，24 小時下跌 9.39%。

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