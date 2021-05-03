台股重挫逾300點回測月線 三大法人聯手賣超200.61億元
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疫情擴大衝擊市場多頭信心，台股今 (3) 日重挫逾 300 點，電子股殺聲隆隆，台積電摜破 600 元，聯發科、聯電暴跌逾半根停板，終場指數下跌 344.31 點，收全場最低 17222 點，失守 5、10 日線，回測月線，三大法人全站在賣方，共計賣超 200.61 億元。
台股今日成交值爆出 5877 億元，續改寫歷史第二大量的紀錄。觀察籌碼面，外資持續賣超 81.95 億元；投信賣超 26.48 億元；自營商也賣超 92.25 億元。三大法人合計賣超 200.61 億元。
電子權值股哀鴻遍野，權王台積電失守 600 元，盤中賣壓逐漸出籠，終場重挫 2%，收全場最低 588 元；聯發科、聯電連袂重摔逾 6%；鴻海、大立光、日月光投控、國巨、廣達等也有 2-4% 的跌幅。
面板股今日成為殺盤重心，友達、群創、彩晶全面落入跌停；先前強勢的 IC 設計股也爆出逃命賣壓，包括敦泰、揚智、立積、晶豪科，多檔都亮燈跌停，聯詠重挫逾 5%、瑞昱跌逾 2%；矽力 - KY 無懼大盤回檔，開高走高，最高達 3070 元，創 2 個月多月新高，終場收 3030 元，擠下大立光，登上股王寶座。
市場資金持續湧進航運族群，萬海今日股價衝破百元大關，成為首檔股價來到三位數的航運股，終場收 101.5 元，陽明亮燈漲停、達 87.7 元，長榮漲逾 9%、收 86.6 元；此外，台航、中櫃、台驊投控同步亮燈漲停。
富邦金決議配發 3 元現金股息、1 元股票股利，創歷史新高，激勵股價盤中飆漲逾 9%，最高達 70.5 元，終場收 68.8 元，台新金、國泰金同步走高，帶動金融類股指數攀上 23 年新高。