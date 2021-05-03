〈台股盤後〉電子股臉綠下殺344點收最低 資金駛進海運避風港

台股今 (3) 日在國內外疫情趨嚴衝擊，半導體、面板等電子族群成為重災區下，終場大跌 344.21 點或 1.96%，收在單日最低 17222.35 點，摜破 5 日及 10 日均線，向下探月線支撐，今日成交量 5877.29 億元，則為歷史次大量，不過海運等傳產及生技股也成為資金避風港。

觀察今日權值股表現，電子股成重災區，半導體族群方面，晶圓代工雙雄台積電跌 2%、聯發科、聯電也雙雙重挫逾 6%，日月光投控、聯詠也有約半根跌停；蘋概指標鴻海以及大立光雙雙跌 3%。

此外，面板股同樣弱勢，面板三傑友達、群創、彩晶均被打到跌停，其餘相關個股也普遍弱勢；不過，在大盤走弱下，矽力 - KY 逆勢上攻，收漲 3.6%，來到 3030 元，在超車大立光成為股王。

在電子股弱勢下，資金也流向傳產族群避險，海運股攻勢續強，陽明直奔漲停，長榮大漲 9%，萬海也大漲 7.2%，登上百元俱樂部；富邦金則以高殖利率加持，股價逆勢大漲 7%。

另一方面，與原物料漲價聯動的傳產股，也是資金喜愛標的，燁輝漲停、盛餘 6.7%；而印度疫情趨嚴，導致國際棉花價格上漲，南紡、大東直奔漲停，其餘宏遠、弘裕等也全面上攻。

而在疫情趨炎下，生技股也再受青睞，毛寶、雃博、台康生等漲停，高端疫苗也大漲近 9%，相關概念股表現也相對強勢。