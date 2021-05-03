葉倫稱經濟計畫不會刺激通膨 黃金亞市盤中轉強

國際金價亞洲時間周一 (3 日) 上漲，一改前兩日下跌的格局。分析師指出，由於美國財政部看輕通膨壓力，聯準會持續鴿派作風，為金價帶來支撐。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周日表示，拜登的經濟計畫不太可能在美國造成通膨壓力，因為這些計畫將需要在 8 到 10 年內逐漸付諸實施。

她說：「我不認為通膨會成為問題，但如果它成為問題，我們有工具來解決。這些都是我們需要的歷史性投資，讓我們的經濟更具生產力和公平性。」

今年以來金價累計下跌 6.5%，但過去 1 個月表現強勁，僅上周偏弱。之前聯準會表示，通膨跡象是暫時的，緩解了對美國提前升息的擔憂，但由於美國經濟數據強勁，避險資產仍面臨價格壓力。

Angel Broking Ltd. 分析師 Prathamesh Mallya 和 Yash Sawant 指出，美元走低，而聯準會誓言鴿派路線，這可能為黃金提供一些支撐。

而葉倫的看法，也強化這一鴿派信號。葉倫指出，美國擁有進行投資活動的「財政空間」，利率很低且很可能會保持這種水準一段期間。

至台北時間下午 15:30，金價上漲 0.5% 以上，至每盎司 1778 美元，白銀價格上漲 0.60%，達每盎司 26 美元。