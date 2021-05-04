〈貴金屬盤後〉美元走疲 公債殖利率下降 逢低買盤湧現 黃金5日來首見漲

週一 (3 日) 交易，黃金期貨價格 5 日來首次收高，係因美元走疲與公債殖利率下降，令黃金在經歷上週跌勢後振作起來。

Altavest 合夥人 Michael Armbruster 表示，「黃金上漲是因為獲得公債殖利率下降的提振。」

10 年期公債殖利率下降約 1.61%。與此同時，ICE 美元指數下降 0.3%。

美元貶值有利美元計價的大宗商品，因其價格對海外買家更具吸引力。公債殖利率下降可降低持有不孳息的大宗商品之機會成本，故也有利推升價格。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，美財長葉倫 (Janet Yellen) 週日表示，「我不認為通膨會成為問題，但就算成為問題，我們也有工具可以處理。」

「市場有點信了這說法，資者也開始相信當前重啟經濟的交易和激增的通膨報告不見得會讓公債殖利率飆升，因公債殖利率倘若飆升就會拖累黃金。」Moya 說。

Insignia Consultants. 研究主管 Chintan Karnani 認為，印度和全球部分地區的新冠病例不斷飆升，激起了市場避險需求，有利金價，「本週金價將須在 1800 美元以上交易，才能持續守住這短期漲勢。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 24.10 美元或近 1.4%，收每盎司 1791.80 美元，盤中高點在 1798.90 美元。

週一黃金收盤價是最活躍契約自 4 月 21 日以來最高。

7 月白銀期貨價格上漲 1.09 美分或 4.2%，收每盎司近 26.96 美元，創 2 月以降單日上漲最多金額與最大幅度。

一些市場參與者認為，白銀和黃金週一上漲是因為經歷上週跌勢之後的逢低買盤。Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 寫道，「黃金和白銀多頭獲得了一些近期內的技術面優勢。黃金和白銀價格週一紮實看漲，是因為一些逢低買盤加上外部市場看漲力量，包括美元走疲和油價上升等。」

但 Altavest 的 Armbruster 認為，「黃金的走勢仍看跌，因為假設拜登政府可以讓其支出計畫通過國會，那麼未來幾個月公債預計會發行更多，殖利率可能會走高，所以我們仍謹慎看跌近期的黃金價格。」

ISM 週一公布製造業指數，支撐金價漲勢。

黃金上週下跌 0.6%，但 4 月漲幅約莫 3%，為今年迄今首月收高，而白銀上週下滑約 0.8%，但當月漲幅 5.5%。

其他金屬商品交易

7 月交割的銅期貨價格上漲近 1.4%，收每磅近 4.53 美元，為最活躍契約自 2011 年 2 月以來最高收盤價。

7 月交割的白金期貨價格上升 2.1%，收每盎司 1230.10 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格上升 0.9%，收每磅 2981.40 美元。

美銀全球研究分析報告指出，「銅礦的基本面令人擔心，因為全球經濟財政要重啟與膨脹。有鑑於此，我們預期今明兩年銅礦市場將出現短缺，庫存會進一步下降。」