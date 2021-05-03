【永豐期貨】電子族群成重災區 台股重挫失守短期均線

期貨走勢

台指期週一上漲 17254 點至 17254 點。價差方面，台指期正價差擴至 31.65 點，電子期正價差擴至 2.19 點，金融期逆價差擴至 - 5.21 點。現貨部分，三大法人賣超 200.7 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 4646 口至 - 15083 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 4243 口至 - 36251 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1836 口至 - 16194 口。

上週五達拉斯聯邦儲備銀行總裁表示 Fed 儘早開始討論調整量化寬鬆是適當的，而印度單日新增確診飆 40 萬例，美國將從 5 月 4 日起對印度施行旅行限制，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.54%，標普 500 下跌 0.72%，那斯達克下跌 0.85%，費半指數下跌 2.92%。台股今天開低走低，半導體、面板等電子族群弱勢無力撐盤，加權指數終場大跌 1.96%，收最低 17222.35 點，下破 5 日及 10 日均線，而今日成交量 5877.29 億元，為歷史次大量。權值股來看，電子股表現弱勢，台積電下跌 2%，聯發科、聯電都重挫逾 6%，分別收 1105 元及 53 元，資金流向傳產族群，其中海運股續強，陽明漲停，長榮上漲 9.62%，整體來看，台股今天收爆量長黑，大盤短期漲多，波動放大拉回整理，而國內外疫情有所升溫，短線月線支撐是重要觀察指標，電子類股能否快速止跌回穩相當關鍵。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.63 降至 1.18。VIX 指數上漲 2.66 至 21.42。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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