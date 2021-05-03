權王腿軟台股守月線 法人：高檔震盪視為良性回檔

受美股賣壓襲擊，台股今 (3) 日在台積電領跌下，終場大跌 344 點，摜破 5 日、10 日短期均線，收在 17222.35 點，但投信認為，在外資尚未大舉撤離情況下，近期的高檔震盪不妨視為良性回檔。

台股今天遭三大法人同步調節，賣超規模約 200 餘億元，指數更重挫 344 點，失守短期均線，尋求月線支撐力道。

權值股王台積電 (2330-TW) 不敵三大法人賣壓，股價終場下跌 12 元作收，失守 600 元整數關卡，權王腿軟也讓電子股黯然失色，資金改抱航運、金融與防疫族群，包括運輸、紡織與金融股等族群成為資金追捧重點標的。

其中航運股人氣最旺，陽明 (2609-TW) 直奔漲停關門，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 等也分別大漲 9.62%、7.18%，成為今天盤面交易重心。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期外資持續匯入並加碼買超台股，加上出口商拋匯需求進場，激勵匯市延續升勢，帶動股匯雙漲行情；從量價關係來看，量能在上週甚至一度衝上 6000 億元，就價量齊揚的角度分析，後市再創高點的可能性頗高。

葉獻文認為，台灣產業不論基本面或獲利都有不錯的表現，預估今年企業獲利還能繳出雙位數成績單，目前均線多頭格局不變，如以企業獲利衡量台股上漲空間，台股今年上攻動能可望延續。