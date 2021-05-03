導線架價格連番漲 界霖Q1獲利年增707% 每股賺1.2元創同期高

界霖 (5285-TW) 今 (3) 日公布第一季財報，受惠銅價上漲，加上打線封裝需求激增，導線架價格自去年底起漲勢不斷，界霖第一季三率三升，稅後純益 1.13 億元，季增 71.21%，年增 707%，每股純益 1.2 元，創歷年同期新高，也改寫歷史第五高。

界霖第一季營收 14.52 億元，季增 13.79%，年增 49.69%，毛利率 17.44%，季增 0.5 個百分點，年增 6.4 個百分點，營益率 9.48%，季增 0.12 個百分點，年增 8.61 個百分點，稅後純益 1.13 億元，季增 71.21%，年增 707%，每股稅後純益 1.2 元。

儘管上半年為傳統淡季，但受惠車用晶片需求復甦，加上遠距教學需求帶動，打線封裝稼動率維持滿載，且滿載情況今年底前難以改變，部分業者甚至已看至明年，推升對導線架的需求大增，界霖目前在手訂單已達年底。

界霖為滿足市場需求，積極啟動擴產，去年陸續在台灣高雄、中國蘇州、中國山東三地進行擴產，高雄、蘇州皆擴建金屬表面處理生產線，其中，高雄新廠在今年首季完工，蘇州廠也預計第二季完工，隨著擴產效益顯現，營收可望更上層樓。

展望後市，界霖看好，今年隨著電動車、5G 基建與白色家電等需求暢旺，尤其電動車滲透率、銷售量增加，車用半導體市場規模將持續提升，加上現今銅價不斷上揚，也將成本轉嫁給客戶，整體產品組合「量價俱增」。