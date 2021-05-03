資料中心需求旺 信驊首季EPS 7.21元創歷史次高

BMC 晶片大廠信驊 (5274-TW) 今 (3) 日公布第一季財報，受惠雲端客戶重啟拉貨，信驊 BMC 晶片出貨也回溫，推升首季稅後純益達 2.47 億元，季增 6.93%，年增 13.3%，每股稅後純益 7.21 元，創下歷史次高。

信驊第一季營收 7.51 億元，季增 7.75%，年增 2.6%，毛利率 63.91%，季減 0.59 個百分點，年增 1.5 個百分點，營益率 40.75%，季減 0.38 個百分點，年增 0.79 個百分點，稅後純益 2.47 億元，季增 6.93%，年增 13.3%，每股稅後純益 7.21 元。

信驊今年以來受惠兩大產品線 BMC(遠端管理晶片)、非 BMC 需求強勁，B/B Ratio 值 (訂單出貨比) 高達 2 ，上半年營收可望逐季成長，全年營收將再創新高，估年增 15-20%。

外資也看好，信驊近期隨著後端封測產能增加，BMC 晶片出貨可望進一步拉升，預期第二季出貨顆數將達 300 萬顆以上，有助第二、三季營收躍升，加上新款 BMC 晶片獲利表現較佳，產品組合優化，看好今年獲利成長幅度再大於營收。