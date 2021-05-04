COVAX獲Moderna 5億劑疫苗 第四季開始發放

Moderna (MRNA-US) 周一 (3 日) 宣布，同意向 COVAX 計畫提供多達 5 億劑的新冠肺炎疫苗，以促進全球疫苗接種進度，但今年只能交付一小部分疫苗。

COVAX 計畫領導人全球疫苗與預防注射聯盟 (GAVI) 表示，Modova 的疫苗的預定於第四季開始供應，2021 年將提供 3400 萬劑，2022 年將提供多達 4.66 億劑，此外，未來有可能額外提供變種病毒疫苗。

Moderna 尚未透露與 GAVI 達成的詳細協議內容，但該公司表示將以最低價格出售該疫苗。

除 Moderna 外，阿斯特捷利康 (AstraZeneca)、輝瑞 (Pfizer) 與嬌生(J&J) 都為 COVAX 提供疫苗。輝瑞 / BioNTech 今年 1 月同意提供多達 4000 萬劑，嬌生也承諾將提供多達 5 億劑的疫苗。

GAVI 執行長 Seth Berkley 表示：「擁有多樣化的產品組合一直是 COVAX 的核心目標，能在面對疫情爆發，以及新型變種病毒帶來的威脅時，保持適應能力。」

COVAX 計畫確保窮國獲得疫苗，費用由捐助者承擔。較富裕的國家可以通過這個計畫大量購買疫苗，不過該計畫目前正面臨資金、供貨以及配送等重重挑戰。

目前 COVAX 高度依賴阿斯特捷利康 的疫苗，並委託印度血清研究所作為主要疫苗製造商，但由於印度疫情大爆發，該國 3 月表示將放緩出口速度，以支應國內需求，拖累 COVAX 疫苗供應。