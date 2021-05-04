銅礦不夠用？美銀估庫存只能滿足3.3周需求 銅價看漲

美國銀行 (BofA) 大宗商品策略師警告，隨著經濟重啟即將到來，銅礦需求激增，正使地球面臨銅礦快用完的處境，目前庫存只夠 3.3 個禮拜的需求，這將推升價格，預估幾個月內漲至每公噸 1.3 萬美元，極端情況下甚至可能漲到 2 萬美元。

美銀全球研究策略師說，銅礦供給回到 15 年前水準，「代表只夠應付 3.3 個禮拜的需求」。他們預估銅價將漲到每公噸 1.3 萬美元 (相當於每磅 5.89 美元)，銅礦今年和明年都將出現供應缺口。

策略師說：「大環境因素令人憂心，因為全球經濟正要開始開放並迎接通貨再膨脹。如果廢銅供給還是趕不上，2024 年之前庫存將消耗殆盡。」

由於電動車熱潮不減，銅價可望延續今年來大漲走勢，Clocktower Group 替代投資首席策略師 Marko Papic 把電動車競賽比喻為太空競賽，「大家都在加速轉向電動車未來，每個地方都要靠銅導電。」

紐約商品交易所 (Comex) 交易的銅 7 月期貨，在周一 (3 日) 上漲 1.4% 至每磅 4.53 美元，是 2011 年 2 月以來最高收盤價。

美銀策略師說，假如冶煉業者使用的廢銅供給未如預期增加，庫存將在三年內耗盡，銅價將面臨更劇烈波動，可能漲破每公噸 2 萬美元 (相當於每磅 9.07 美元)。

隨著美國經濟成長加速，Papic 說，中國已經不再是唯一需要大量銅礦的國家，「銅不再和中國扣連在一起。中國不是全球經濟唯一引擎。」

低庫存水位可能促使業者提高資本支出，以增加供給，這也將改變資本支出在 2011 年徹底崩解的情況。

美銀策略師解釋，雖然銅和全球無碳化息息相關，但由於銅在全球經濟所占的比重相對小，因此從總體觀點來看，就算銅價上漲，也不必然會阻礙全球經濟成長。