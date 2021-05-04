結縭27載 比爾蓋茲宣布與妻子梅琳達離婚 財產分割受矚目

微軟創辦人比爾 · 蓋茲 (Bill Gates) 與妻子梅琳達 (Melinda French) 周一 (3 日) 發布聯合聲明，宣布結束維繫 27 年的婚姻。兩人未來仍將在慈善事業合作，至於財務方面的影響無法立即得知。

根據蓋茲在個人推特發布的聯合聲明，兩人說：「經過長時間思考和許多調整，我們決定結束婚姻。過去 27 年來，我們把三個優秀的孩子撫養成人，並且建立一個基金會，幫助世人活出健康、充實的生活。」

「我們依然有共享的信念，將繼續這個使命，但不再相信彼此可以在人生下一個階段共同成長。在邁入新生活之際，希望外界給我們和家人空間，並尊重我們的隱私。」

取自蓋茲推特。

65 歲的比爾 · 蓋茲是全球第四大富豪，根據彭博億萬富豪指數，他目前坐擁 1458 億美元財富。56 歲的梅琳達原本擔任微軟高層，近年積極為基金會奔走，兩人在對抗氣候變遷、提升全球健康、翻轉美國教育方面都很活躍。

離婚對兩人的財務影響還無法立即得知。

在蓋茲夫婦之前，最引人矚目的類似事件，莫過於 2019 全球首富亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 與妻子麥肯琪 · 史考特 (MacKenzie Scott) 宣布離異。

但比起貝佐斯夫婦，蓋茲夫婦的財務分割可能更複雜。

兩人在 2000 年成立非營利組織「比爾和梅琳達基金會」(Bill and Melinda Gates Foundation)，根據 CNBC 取得的稅務申報資料，該基金會目前信託資產超過 510 億美元。

兩人也都和股神巴菲特一樣響應「捐贈誓言」(Giving Pledge)，將捐出超過半數財產做公益。

蓋茲的財富雖然源自微軟，但目前持股可能占他個人身家不到 20%，大部分已經轉移到蓋茲基金會。由於他去年離開微軟董事會，目前持股不明。CNBC 報導，蓋茲持有微軟 (MSFT-US) 流通在外股票的 1.37%，價值超過 260 億美元。

蓋茲最大資產在 Cascade Investment，這是他以出售微軟股票和股利的所得成立的控股公司，目前由 Michael Larson 經營。藉由 Cascade，蓋茲擁有房地產、能源和慈善世界，以及多家上市公司股份，包括加拿大國鐵和 Deere。

Sideman & Bancroft 離婚律師 Monica Mazzei 說，有關蓋茲夫婦基金會和家族辦公室最大的問題，在於未來兩人攜手合作的程度有多深。通常基金會和家族辦公室會一分為二，以擁有更高自主程度。

Mazzei 表示，蓋茲和梅琳達住在華盛頓州，採行夫妻共有財產均分制 (community property state)。