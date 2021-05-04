〈美股熱門股〉 美國經濟重啟GAP受惠勁揚7% Moderna疫苗供貨COVAX漲4%

美國經濟重啟零售類股受惠，GAP 勁揚 7.16%

隨美國幾個大州進一步鬆綁新冠疫情的限制，投資人看好受惠重啟經濟的零售類股，GAP(GPS-US) 周一（3 日）股價勁揚 7.16% 至每股 35.47 美元。

SPDR 標普零售業 ETF 周一收盤上漲 2.11%，大量零售類股上漲，迪拉德百貨 (DDS-US) 漲 9.69%、梅西百貨 (M-US) 漲 8.02%、Foot Locker(FL-US) 漲 4.12%、Urban Outfitters(URBN-US) 漲 6.1%、Kohl 's 漲 5.39%(KSS-US)。

傑富瑞（Jefferies）分析師 Stephanie Wissink 表示，疫情期間受到打壓的需求被釋放、加上疫情帶來的新時尚趨勢中，有望嘉惠服裝消費。他援引 NPD Group 數據表示，有 47.5% 的美國消費者計畫在未來 2 至 3 個月內購買服裝。

Moderna 與 GAVI 達成疫苗供應協議，上漲 4.03%

Moderna(MRNA-US) 周一宣布與疫苗聯盟 GAVI 達成協議，將供應最多 5 億劑新冠疫苗的消息後，股價上漲 4.03% 至每股 186.02 美元。

Moderna 尚未透露與 GAVI 達成的詳細協議內容，但該公司表示將以最低價格出售該疫苗，也將在今年第四季交付首批 3,400 萬劑疫苗。

該協議涵蓋 92 個 GAVI COVAX 預先市場承諾（Advance Market Commitment, AMC）機制的中、低收入國家。Moderna 正在討論未來對自費自籌資金參與者的分配與供應。

巴克萊看好石油產業前景，貝克休斯大漲 8.02%

全球第三大油田服務公司貝克休斯 (BKR-US) 獲投資銀行巴克萊青睞上調評等，周一股價上漲 8.02% 至每股 21.69 美元，漲幅傲視標普 500 指數所有成分股。

巴克萊銀行認為油市將在 2023 年前復甦，上游支出將持續擴大至 2025 年，因此看好石油產業將在未來幾年的表現，給予貝克休斯增持評等，目標價為 28 美元。

除貝克休斯外，巴克萊也將哈利伯頓 (HAL-US)、NexTier Oilfield(NEX-US)、Patterson-UTI(PTEN-US)、Cactus(WHD-US) 等公司股票評等從中立上調至增持。