三接外推方案仍遭質疑 王美花：持續溝通

因應藻礁公投爭議，經濟部提出「三接外推方案」，但仍遭到環團、部分支持者反彈，對此，經濟部長王美花今 (4) 日回應，三接外推方案是參考各方意見、溝通，所推出的最終方案，將對能源轉型、穩定供電、藻礁保護盡最大努力，將持續與各界溝通。

王美花表示，政府對於各方意見做最大努力，在考量能源轉型、穩定供電下，對藻礁保護盡最大努力，近期也持續與各界進行溝通討論，在兼顧電力規劃下，推出三接外推方案。

王美花進一步表示，外推方案將使三階完工延後兩年，但相較公投遷移方案，將會產生 11 年電力空窗期，對用電需求、經濟發展、能源轉型將是一大挑戰，而外推 455 公尺的方案，雖將增加 150 億元經費，但仍在環評範圍內，因此只需進行環差即可。

經濟部提出三接外推方案，規劃將工業港外推 455 公尺，不挖浚、不影響礁體，且在原本環評範圍內，只需進行環差審查即可，預估工期再延長 2 年半、2025 年 6 月供氣，增加約 150 億元經費。

另一方面，王美花今陪同總統蔡英文出席台灣資安大會活動，據統計，去年台灣資安產業無懼疫情，產業規模達 552 億元、年增 11.9%，優於全球，今年可望保持成長，力拚 2025 年資安產業產值達到 780 億元目標。