國發會重點產業人才報告出爐 三大產業需求最迫切

國發會今 (4) 日發布未來三年重點產業人才供需調查及推估報告，副主委施克和表示，在 21 個調查重點產業中，以人工智慧應用服務、離岸風力發電、IC 設計等三大產業人力需求最為迫切，人力需求比分別達 13.9%、13.7%、11.7%。

國發會解釋，各產業所需人力規模不一，因此以新增需求人數占整體產業就業人數比例計算，統計發現 AI 應用服務、離岸風力發電、IC 設計產業人才需求最急迫，但若以絕對人數來看，未來三年以保險業需求 1.4 萬人最多，其次則為智慧機械業、旅宿業，各需 9000、7000 人。

國發會進一步指出，今年在 118 項人才職業項目中，數位人才需求最為強勁，光研發、軟體職類就分別占 16.9%、10.2%。

台灣近年也面臨人才短缺狀況，國發會表示，依部分業者反映，主因是近年應屆畢業生減少、在職人員技能不符以及流動率過高等因素，導致人才欠缺。

國發會為掌握產業發展所需人才，自 2011 年起依據產創條例第 17 條規定，協調經濟部、國防部、交通部、金管會等各中央目的事業主管機關，辦理未來 3 年產業人才供需調查及推估，將作為未來人才培訓、留用、延攬、職能等參考。