邑昇首季EPS 0.8元創28季新高 自行車燈接單滿到今年底

PCB 廠邑昇 (5291-TW) 今 (4) 日董事會通過 2021 第一季財報，稅後純益 3062 萬元，創 28 季以來新高，年增 1.34 倍，每股純益 0.8 元。公司看好，今年受惠各領域 PCB 拉貨動能重啟，加上 LED 自行車燈出貨暢旺，接單狀況佳，今年產能已全部滿載。

邑昇第一季營收 3.28 億元，毛利率 23.5%，季增 2.67 個百分點，年增 5.21 個百分點，稅後純益 3062 萬元，年增 1.34 倍，每股純益為 0.8 元。

邑昇第一季邑昇兩大事業營收占比分別為 PCB 7 成、LED 自行車燈 3 成，其中 PCB 事業在農曆年後需求強力回補，包括工業電腦、工控、醫療、車用等高利基型應用領域出貨暢旺，而邑昇在去年疫情期間，採取穩定採購及積極備庫政策，目前原料庫存水位充足，因此公司不但不受電子供應鏈普遍存在缺料問題的影響，更在第二季初策略性調升產品售價，反應近期原物料上漲的成本。

在 LED 自行車燈部分，受惠歐美自行車市場不斷擴大，邑昇產能至今年底已全線滿載；而以自有品牌「DOSUN」推出之電動自行車（e-bike），第一批即將完售，公司已著手進行第二批次的限量生產，預計下半年完成並陸續出貨，未來將持續積極拓展海外市場。

此外，今年邑昇也將擴大資本支出近 1 億元，針對 PCB 產線設備進行汰舊換新，提升自動化製程與既有工程的去瓶頸，以及新增 LED 自行車燈表面貼焊（SMT）製程，以滿足未來訂單增長，同時可有效降低生產成本，獲利表現可再向上提升。

展望 2021 全年，從目前在手訂單與市場需求來看，邑昇樂觀今年營運持續看旺，PCB 事業方面，隨著疫情時間拉長，工控、工業電腦等接單狀況明顯回溫，加上原物料、零組件價格上漲，推升下游客戶的拉貨動能。

此外，全球自行車市場版圖擴張仍看不到盡頭，需求動能強勁，帶動周邊產品，包括 LED 車燈接單旺，下半年為出貨旺季，產能已滿載到年底，再加上邑昇積極布局 e-bike 海外市場，將有助公司營運規模再成長。