ARK每日追蹤：再加碼京東、拼多多 減碼阿里、特斯拉、百度
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 5 月 3 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|JD
|TDOC
|TWTR
|PATH
|PDD
|TSLA
|STNE
|NVDA
|RBLX
|TCEHY
|IONS
|ICE
|SKLZ
|Z
|VUZI
|BIDU
|FSLY
|SHOP
|GLEO
|TRMB
|ITMR
|DOCU
|RXRX
|TWLO
|RPTX
|VCYT
|DDD
|SQ
|ZY
|PSTG
|ROBO
|COIN
|TER
|BEKE
|SE
|SNPS
|TWOU
|BABA
|TREE
|DKNG
|TDY
週一 (3 日) ARK 系列基金再次加倉京東 (JD-US)、拼多多 (PDD-US) 等二大中國電商股，看好京東與拼多多繼續侵蝕阿里巴巴的電商市場。
減倉方面，週一 (3 日) ARK 系列基金亦反手賣出賣出阿里巴巴 (BABA-US)，並且再次減持特斯拉 (TSLA-US)、百度 (BIDU-US) 等電動車、自駕車題材之個股。